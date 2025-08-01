Трамп сомневается, что угрозы санкциями смогут повлиять на Путина, - NYT

Трамп считал, что угрозы введения экономических санкций способны менять позиции мировых лидеров, но теперь он не уверен в этом.

Президент США Дональд Трамп усилил свои угрозы санкциями в отношении России, если она не заключит соглашение о прекращении огня с Украиной. Тем не менее, он сомневается, что его ультиматум сможет повлиять на российского диктатора Владимира Путина, пишет The New York Times.

В издании напомнили, что 31 июля Трамп, комментируя ночной обстрел Киева, назвал действия России "отвратительными". Тогда же он заговорил о введении новых санкций.

Отмечается, что незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио рассказал журналистам, что администрация Трампа провела на этой неделе секретные переговоры с Россией, но не с Путиным, а с его ближайшими соратниками. Он признал, что американской стороне не удалось добиться прогресса в вопросе урегулирования российско-украинской войны.

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Кроме того, Трамп говорил о том, что снова отправит в Россию своего специального посланника Стива Уиткоффа. Журналисты напомнили, что его последний визит к Путину оказался безрезультатным.

Журналисты подчеркнули, что чиновники из американской администрации не уверены в том, что будущие переговоры с Россией будут более плодотворными. Даже Трамп, который всегда был уверен в том, что экономические санкции способны изменить позиции иностранных лидеров, начала признавать, что Путин, вероятно, невосприимчив к ним.

"Я не знаю, беспокоят ли его санкции", - сказал Трамп 31 июля.

Журналисты отметили, что придя к власти во второй раз Трамп сперва поставил под сомнение то, что Россия является агрессором, оказывая давление на Украину. Теперь же его позиции существенно изменилась не в пользу Москвы.

В издании считают, что есть основания сомневаться в том, насколько далеко зайдет Трамп в вопросе введения санкций в отношении РФ и ее торговых партнеров. В частности, Китай, Индия и Турция имеют ключевое значение для американских интересов. Более того, вероятность того, что лидер Китая Си Цзиньпин бросит Путина, почти минимальная.

Члены Демократической партии неоднократно заявляли, что Трамп также может рассмотреть вариант предоставления Украине прямой военной помощи вместо экономический санкций против РФ, как это делал Конгресс во время администрации 46-го президента США Джо Байдена.

Как Трамп отреагировал на удар России по Киеву

Напомним, что 31 июля президент США Дональд Трамп прокомментировал ночную российскую атаку на Киев. Он заявил, что действия России являются "отвратительными".

Кроме того, Трамп заговорил о введении новых санкций против РФ после завершения 10-дневного срока, выделенного Москве на заключение мирного соглашения с Украиной. Он признал, что сомневается в том, повлияют ли угрозы на главу РФ Владимира Путина.

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