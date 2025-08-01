Швейцарский франк и канадский доллар пострадали от пошлин.

Американский доллар продемонстрировал самый стремительный рост в неделю за почти три года по отношению к другим основным валютам. Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины для десятков торговых партнеров, из-за чего некоторые валюты упали.

Издание Reuters пишет, что некоторые валюты стран, которые пострадали больше всего, резко упали. Швейцарский франк достиг самого низкого уровня за шесть недель, а канадский доллар теряет позиции седьмую неделю подряд.

Доллар также укрепился по отношению к другим валютам благодаря факторам, не связанным с пошлинами. Иена приблизилась к самому сильному падению за неделю.

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Большая часть укрепления доллара в этом месяце объясняется мнением инвесторов, что пошлины Трампа не повлияли на экономику и пока не привели к резкому росту инфляции.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, на этой неделе может вырасти на 2,4%, что станет лучшим еженедельным показателем с сентября 2022 года, когда он вырос на 3,1%. Последний раз он вырос на 0,1% до 100,13, что является максимальным показателем с конца мая.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар.

По отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 47,64 гривни за один евро.

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