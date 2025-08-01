По словам Романенко, реактивный "Шахед" для обнаружения - "нормальный объект".

Российские реактивные "Шахеды", которые в последнее время РФ применяет против мирных украинцев, трудно сбить мобильным пулеметным группам из-за большой скорости дронов. В то же время против них могут нормально работать переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом в эфире телемарафона рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.

"Мобильная группа, которая вооружена пулеметами, не успевает отреагировать. Системы малой дальности, такие как "Вампир", не успевают среагировать, потому что у них лазерное наведение и человек-оператор должен поймать эту цель, нажать кнопку на автоматический захват и только после этого ракета стартует", - пояснил Романенко.

Он отметил, что проблемы с обнаружением реактивных "Шахедов" возникают, когда эти дроны идут по определенному маршруту на малых высотах и таким образом "прячутся". Тогда радар ПВО может увидеть цель в последний момент. В то же время реактивный "Шахед" для обнаружения - "нормальный объект".

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"Проблема здесь - большая скорость, которая нивелирует работу некоторых средств вооружения противовоздушной обороны", - добавил специалист.

По его мнению, против реактивных "Шахедов" могут успешно работать мобильные группы, имеющие на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы - ПЗРК, которые отстреливаются с плеча человека. Среди них, например, американский Stinger, польский Piorun и даже старая советская "Игла".

"Они прекрасно работают по реактивным двигателям, потому что это большой источник тепла, а у них инфракрасные головки... Если эти реактивные "Шахеды" пойдут не на малых, а на больших высотах - это вообще учебные цели для истребителей - для истребителя это комфортная скорость - 500 км/ч", - утверждает Романенко.

Как Украине бороться с реактивными "Шахедами"

Как писал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович считает, что помочь сбивать российские реактивные "Шахеды" могут зенитно-ракетные комплексы малой дальности, которые есть на вооружении США и Великобритании. По словам эксперта, это реактивная цель, а против нее ракета - лучшее средство, которое сейчас можно применить.

Ситуацию могли бы исправить зенитно-реактивные дроны, потому что за дронами будущее, считает эксперт. Сейчас в борьбе с реактивными "Шахедами" надо делать ставку на ЗРК и зенитную артиллерию, уверен Попович.

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