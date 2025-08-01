Устройство набирает свыше 2,9 млн баллов в тестах AnTuTu. Результат почти в два раза больше, чем у iPhone 16 Pro Max.

На высококонкурентном рынке Android-смартфонов производительность остается ключевым фактором для потребителей. Разработчики бенчмарка AnTuTu обнародовали свежий рейтинг самых мощных мобильных устройств по состоянию на конце июля 2025 года.

На первое место попал свежий игровой флагман Red Magic 10S Pro+. Внутри у смартфона стоит разогнанная версия чипсета Snapdragon 8 Elite. В AnTuTu он выбивает больше 2.9 млн очков. Результат чуть больше, чем у MediaTek Dimensity 9400 и сильно лучше, чем у Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max.

На второй позиции находится vivo X200 Ultra – несмотря на ориентацию на фотосъемку, его процессор Snapdragon 8 Extreme Edition и 16 ГБайт оперативной памяти демонстрируют выдающиеся результаты. Замыкает топ-3 iQOO Neo10 Pro Plus – еще один флагман со Snapdragon 8 Elite.

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В списке также можно увидеть Vivo X200S (Dimensity 9400+), Honor GT Pro, OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 13 и iQOO 13 (все на Snapdragon 8 Elite), Redmi K80 Ultra (Dimensity 9400+) и Oppo Find X8 Ultra (Snapdragon 8 Elite).

Что касается устройств среднего уровня, то здесь ситуация противоположная. Почти весь топ состоит из смартфонов на базе Mediatek Dimensity, а лидирует iQOO Z10 Turbo с чипом Dimensity 8400.

На втором месте находится realme Neo 7 SE (Dimensity 8400 Max), а замыкает тройку лидеров Redmi Turbo 4 с Dimensity 8400 Ultra.

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