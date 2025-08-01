Объявленная Германией поставка систем Patriot предусматривает на первом этапе передачу только пусковых установок, а не всего комплекса.

Германия будет передавать Украине дополнительные комплексы Patriot не полным комплектом, а частями. Поэтому не исключен вариант, что Украина будет некоторое время эксплуатировать элементы ЗРК Patriot в формате так называемого FrankenSAM, то есть в сочетании с частями ЗРК других типов, например, советского производства. Об этом пишет военно-аналитическое издание Defense Express.

Для начала стоит напомнить, что зенитно-ракетный комплекс Patriot - это не одна машина, а именно комплекс средств, размещенных на нескольких отдельных грузовых платформах. В классическом варианте ЗРК Patriot включает от 4 до 8 пусковых установок, РЛС и машину управления.

И пока немцы готовы передать только пусковые установки, которые запускают ракеты. Но нужны еще радары и командные машины.

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Аналитики Defense Express отмечают, что программа FrankenSAM (дословно ПВО-Франкенштейн) предусматривает такие необычные комбинации как сочетание пусковых установок от Patriot с радиолокационными станциями советского или украинского производства.

"Наша страна сейчас в той ситуации, когда получение хотя бы пусковых, которые можно увязать с собственными РЛС - это все равно лучше, чем отсутствие помощи. И если в этой истории удастся воспроизвести одну из наработок программы FrankenSAM, то это действительно усилит нашу противовоздушную оборону довольно неожиданным образом", - говорят эксперты.

Военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Министерство обороны США заключило контракт на 3,5 миллиарда долларов с производителем ракет "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM для Украины и стран-союзников. Контракт планируют полностью выполнить в третьем квартале 2031 финансового года.

Также мы рассказывали, что Республиканская партия США предложила механизм поставок американского оружия в Украину за счет стран Европы. Предложение уже сформулировано в виде законопроекта, который подробно описывает то, как Трамп мог бы реализовать свой новый план по обеспечению Украины оружием не за счет американского бюджета.

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