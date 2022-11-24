Как отмечает ООН, на наших глазах в Афганистане разворачивается гуманитарная катастрофа.

Одни жители Афганистана вынуждены давать своим детям седативные препараты, чтобы притупить у них голод, другие продают собственных дочерей или свои органы, чтобы свести концы с концами.

Между тем в стране, где к власти пришли талибы, а приток денег из-за границы иссяк, наступает зима, которая грозит голодом миллионам, пишет Би-би-си.

Таблетки вместо хлеба

"Наши дети плачут не переставая и не могут заснуть, а еды у нас нет, - сказал Абдул Вахаб. - Приходится идти в аптеку, брать там таблетки и давать их детям".

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Абдул живет на окраине Герата, третьего по величине города страны, в одном из тысяч маленьких глинобитных домиков, и по словам местных, к практике давать детям таблетки прибегают многие.

Гулям Хазрат вытаскивает из кармана упаковку таблеток. Это алпразолам - транквилизатор, который обычно прописывают при нервных расстройствах. У Гуляма шестеро детей, младшему из них всего год. "Но я даже ему даю эти таблетки", - сказал он.

Другие показывают упаковки эсциталопрама и серлифта, которые, по их словам, они тоже дают детям. Эти препараты обычно применяются для лечения депрессии и подавления чувства тревожности. По словам врачей, если давать эти препараты детям, страдающим от недоедания, лекарства могут повредить печень и вызвать множество иных проблем - от хронической усталости до нарушения сна и расстройства поведения.

Продажа органов

По словам Аммара (имя изменено), три месяца назад у него изъяли почку. Ему чуть больше 20-ти лет.

"У меня просто не было иного выхода, - сказал он. - Я услышал, что в местной клинике можно было продать почку. Я пошел туда и сказал, что хочу это сделать. Через несколько недель меня пригласили в эту больницу. Они сделали анализы, а потом вкололи мне что-то, от чего я потерял сознание. Было страшно, но у меня не было выхода".

Аммару заплатили около 270 тыс. афгани (примерно $3100), большая часть денег ушла на оплату долгов, в которые он залез, чтобы обеспечить семью едой.

Журналисты издания также сообщили, что поговорили с молодой матерью, которая семь месяцев назад тоже продала свою почку. И им тоже нужно было вернуть долг - деньги, взятые на покупку отары овец. Овцы погибли при наводнении пару лет назад, и семья лишилась источника дохода. 240 тыс. афгани (около $2700)), которые женщина получила за почку, оказалось недостаточно.

"Теперь нас вынуждают продать нашу двухлетнюю дочь. Люди, у которых мы заняли деньги, каждый день давят на нас, требуют, чтобы мы отдали им дочь, если не можем расплатиться с долгом, - сказала эта женщина.

Продажа детей

"Я продал свою пятилетнюю дочь за 100 тысяч афгани", - признался другой афганец по имени Низамуддин.

"У нас нет денег на еду, поэтому я объявил в местной мечети, что хочу продать свою дочь", - сказал отец 4-летней девочки Хазратулла.

Ее продали с тем, чтобы она вышла замуж за мальчика из семьи, которая живет в провинции Кандагар на юге страны. Хазратулла уже получил две оплаты в счет будущей сделки.

"Я потратил деньги на еду и лекарства для младшего сына. Посмотрите, как он голодает", - говорит Хазратулла, задирая рубашку на раздутом животе Шамшуллы.

По данным международной независимой гуманитарной организации "Врачи без границ", в этом году в их афганские отделения поступило на 47% больше пациентов с симптомами недоедания, чем за прошлый год.

Ситуация в Афганистане

В конце августа 2021 года США вывели войска из Афганистана и приостановили дипломатическое присутствие. Военная миссия в Афганистане стала самой длинной в истории США и заняла 20 лет. За это время там погибли 2460 американских солдат.

После этого в стране власть взяли в свои руки талибы. Международное сообщество не признало их законной властью и свернуло свои программы финансирования и другой помощи.

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