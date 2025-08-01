Июль стал рекордным по количеству запущенных Россией дронов в 2025 году.

За семь месяцев 2025 года российские оккупанты запустили по Украине 29 000 дронов. Это в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает UA War Infographics.

Отмечается, что в 2025 году 88,2% всех российских дронов, которые были запущены по Украине, удалсоь сбить или обезвредить средствами РЭБ.

Аналитики поделились, что в 2025 году меньше всего дронов россияне запустили в апреле - 2,4 тысячи единиц. Из них удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ 2 тысячи БПЛА.

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Июль стал рекордным по количеству запущенных Россией дронов в 2025 году. Враг в прошлом месяце атаковал Украину 6,6 тысячами беспилотников, из которых сбили или обезвредили 5,6 тысячи единиц.

Кроме того, за семь месяцев 2025 года оккупанты запустили по Украине 951 ракету. 56% этих ракет сбили или обезвредили средствами РЭБ.

Рекордным по количеству запущенных Россией ракет в 2025 году стал июнь. Тогда враг атаковал Украину 238 ракетами.

Российские обстрелы Украины - важные новости

Напомним, что утром 31 июля россияне нанесли ракетный удар по Киеву после ночной атаки дронов. Повреждения были зафиксированы в нескольких районах столицы.

Президент Украины Владимир Зеленский позже сообщил, что все поисково-спасательные работы в результате российской атаки на Киев завершены. Известно, что погиб 31 человек, среди них пятеро детей.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал, что убытки, нанесенные городу в результате российских атак за время полномасштабного вторжения, могут составлять примерно 10 млрд евро. Он напомнил, что в Харькове ежедневно происходят взрывы и случаются разрушения.

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