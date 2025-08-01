Первая случайная находка датируется 2023 годом, а уже в этом году специалисты подтвердили, что вид процветает в отдаленной части Шотландии.

В Великобритании мужчина случайно нашел медузу, которая уже полвека считалась полностью вымершей. Об этом сообщает The Guardian.

Стеблевая медуза (Depastrum cyathiforme), что своим видом напоминает цветок чертополоха, еще в 19 веке считалась редкой, но регулярно фиксировалась в юго-западных британских водах натуралистами. Но в середине 20 века она исчезла с британских побережий. Последний раз представителя этого вида видели в регионе Роскоффи на севере Франции в 1976 году.

Однако в июне 2023 года натуралист, который собирал камни в районе Южный Уист на Внешних Гебридских островах (северо-западная часть Шотландии) нашел четырех существ, которые затем по его фотографиям были идентифицированы как вымершая стеблевая медуза.

Видео дня

Отмечается, что мужчина сначала пытался самостоятельно идентифицировать найденные им существа. Но поиск в Интернете указывал только на "исторические рисунки пером и акварелями", что заставило его сомневаться. Но он сказал, что был "очень рад", когда эксперты подтвердили, что на его фотографии зафиксировано именно "вымершее" существо.

Этим летом редактор журнала British Wildlife Гай Фримен лично посетил Саут-Уист, чтобы собственными глазами увидеть якобы вымершую медузу. И он таки смог их снова отыскать.

"То, что раньше существовало лишь на старых рисунках, вдруг появилось там, во плоти. Очень обнадеживающе, что медуза всё ещё была там этим летом, через два года после находки, но теперь нам нужно расширить поиски и выяснить, выжила ли она где-то ещё", - рассказал Фримен.

Другие новости о мире дикой природы

Как писал УНИАН, в водах залива Кардиган впервые с 2021 года заметили акулу-ангела (Squatina). Ангеловая акула, которая своей внешностью напоминает ската, включена в Красный список Международного союза охраны природы со статусом вида, находящегося под критической угрозой.

Также мы рассказывали, что в Южной Африке придумали, как защитить носорогов от браконьеров. Это будут делать с помощью радиации, которая не навредит животным, но поможет отследить части тела незаконно добытого носорога.

Вас также могут заинтересовать новости: