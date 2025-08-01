Ранее сообщалось, что против блогерки открыто уголовное производство о госизмене.

Скандальная украинская блогерка Анна Алхим заявила, что переезжает жить в Дубай и возвращаться в Украину не планирует. Ранее сообщалось, что против нее открыто уголовное производство о государственной измене.

"Теперь мы будем жить там. Не знаю хорошо это или плохо, время покажет. Теперь у меня будет новый инстаграм о жизни в Дубае. В Украину я не планирую возвращаться. Пока так", - написала она в своем закрытом Telegram-канале.

При этом она добавила, что "никто ее не выгнал", и назвала причину выезда:

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"После последнего "прилета" в "Республику", куда Вова ходит в школу, я выдохнула, что мы были не в Киеве. Потому что каждый день как "лотерея" мне надоел".

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