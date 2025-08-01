По убеждению Зеленского, международные санкции должны быть направлены на каждую схему, которая наполняет российский военный бюджет.

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту США Дональду Трампу за готовность к проведению встречи лидеров Украины и России. В то же время, надо, чтобы российский диктатор Владимир Путин тоже был готов к такой встрече.

Как сообщил глава государства в вечернем обращении, сегодня завершились поисковые работы на месте российского удара по Киеву, который произошел 31 июля.

"Двадцать восемь человек убила ракета, всего в городе 31 погибший от того удара, и среди них пять детей. Дети - 2007 год рождения, 2011-й год, 14-й, 18-й, даже 22-й год... Мои соболезнования родным и близким. Это был один из самых жестоких российских ударов по Киеву. Сто пятьдесят девять человек пострадали. Обычные дома, предприятия, даже одна из киевских мечетей. Никакого военного смысла", - сообщил Зеленский.

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Президент отметил, что многие в мире сейчас поддержали Украину, многие осудили российский террор, их удары, их российский отказ завершать войну.

"Давно есть уже предложения прекращения огня - украинские предложения, американские предложения, многие в мире об этом говорили россиянам. Каждый раз оттуда только попытки выиграть еще время для войны, еще время для террора. Иначе Россия не работает. И очень важно, что начала сейчас давить на Россию перспектива новых санкций, сильных санкций - и не только против самого государства-агрессора. Все российские финансы, каждая схема, которая наполняет российский бюджет, должна быть мишенью для мира. Только это убедит Москву реально работать для мира", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина благодарна Соединенным Штатам Америки, благодарна Европе, всем другим друзьям в мире, кто стремится к миру.

Он уверяет, что Украина готова работать максимально оперативно ради мира.

"Мы все четко понимаем, какие шаги нужны. Понимаем, кто в России может принимать решения. Именно поэтому Украина в очередной раз уже предлагает перейти с технического уровня разговоров, не обмениваться заявлениями, а реально встретиться на уровне лидеров. Я хочу поблагодарить Президента Трампа за готовность к такой встрече", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, глава государства добавил, что нужна готовность России. По словам Зеленского, глава Офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига будут продолжать коммуникацию с нашими партнерами по этому поводу.

Разговоры о мире в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, Путин заявил, что российские условия для прекращения войны, которые он озвучил летом прошлого года, не изменились. Фактически, эти требования предусматривают капитуляцию Украины.

Ранее Трамп подчеркнул, что дает России 10 дней на прекращение войны, иначе будут введены высокие тарифы и вторичные санкции. Этот срок истекает 8 августа.

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