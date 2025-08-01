В дорогих ресторанах вы всегда переплачиваете за бренд, но важно, чтобы и блюда были на высоте.

Гордон Рамзи - всемирно известный британский шеф-повар, ресторатор, телеведущий и автор кулинарных книг. Многие люди пытаются воплотить на собственной кухне рецепты из его книг и кулинарных теле-шоу. Но самая большая мечта его фанов - посетить ресторан Гордона Рамзи. Именно это недавно сделала фуд-блогер Эрин Макдауэлл. Своими впечатлениями она поделилась в статье для Business Insider.

Вместе с подругой она посетила одно из заведений сети стейк-хаусов, принадлежащих Рамзи - Gordon Ramsay Steak в отеле Harrah's в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

"Это был мой первый настоящий визит в Атлантик-Сити и обед в одном из ресторанов Гордона Рамзи. Со знаменитостью связаны высокие ожидания, и мы в целом впечатлены, хотя и немного истощены в финансовом плане", - пишет фудблогер.

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Поскольку речь идет о популярном заведении, на всякий случай столик женщины забронировали за неделю.

Рамзи родился в Шотландии, но вырос в Англии, и многие его рестораны имеют выразительный британский колорит. Несмотря на то, что само заведение расположено в самом сердце США.

"Общая эстетика столовой была уютной, но в то же время современной. Ее приглушенная цветовая гамма заключалась в землистых зеленых и синих тонах с яркими красными вкраплениями. Роскошные кожаные сиденья и свечи на каждом столе создавали романтическую атмосферу", - рассказывает фудблогер Эрин Макдауэлл.

Однако основная часть ее рассказа, конечно, посвящена блюдам в меню, а не интерьерам.

Первое, что заказали женщины - это фирменные коктейли. Автор рассказа взяла Supersonic G&T за 18 долларов, который является версией классического джина с тоником от Рамзи. Ее подруга заказала British Culprit за ту же цену - ресторанный вариант эспрессо-мартини, приготовленный с ромом вместо водки.

Посоветовавшись с официантом, они заказали и первую закуску - тартар из копченой говядины вагю за 30 долларов.

"Я большая поклонница этого французского блюда. Яичный желток был идеально кремовым, а сам говяжий тартар имел невероятно насыщенный вкус. Это был, безусловно, один из лучших тартаров из говядины, которые я когда-либо пробовала - а я была в Париже несколько раз", - рассказывала фудблогер, но добавила, что 30 долларов было несколько многовато для совсем маленького блюда.

Далее женщины попробовали салат "Маркет Ведж" за 18 долларов, который представлял собой две головки молодого салата айсберг, покрытые вкусной сливочной заправкой из голубого сыра Стилтон и сверху посыпанные ломтиками красного лука.

На основное блюдо подруги заказали самый дорогой стейк из меню за 120 долларов и бранзино (морского окуня) за 59 долларов, обжаренного на сковороде и поданного с каменными креветками, артишоками, оливками каламата, тертым фенхелем, вялеными помидорами и лимонным бульоном.

"Блюдо было прекрасно подано. Бранзино имел выразительный средиземноморский колорит. Рыба имела хрустящую кожицу, сохраняя при этом свою нежность. Основа блюда была почти как рагу, ее можно было есть ложкой", - рассказывает блогерша.

Что же касается 225-граммового стейка, то он немного удивил автора публикации.

"Я ожидала более "мраморной" текстуры. Тем не менее, вкус и нежность покорили меня. Стейк был щедро приправлен перцем, с хорошо поджаренной корочкой, которая сменялась тающим во рту маслянистым мясом внутри. Стейк был бесспорно вкусным. Однако, при цене более 100 долларов к нему не было никаких гарниров, кроме легкого намазывания соусом и ложки цельнозерновой горчицы", - рассказала Эрин Макдауэлл.

По ее мнению, в целом этот стейк был не намного лучше более бюджетных стейков, поэтому второй раз она бы такое себе не заказала.

Потратив еще немного денег на коктейли, женщины подсчитали, что ужин на двоих обошелся им в 320 долларов. Обе решили, что в целом оно того стоило. Они были не против вернуться в ресторан снова, но заказали бы другое основное блюдо.

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