Руководитель ОП выставил видео, в котором фигурирует бывший президент РФ.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев получил ответ на множество своих провокационных публикаций. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что разместит несколько ядерных подлодок в "соответствующих районах" в качестве реакции на словесные угрозы, которые могут перейти к действию.

На ситуацию отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Сначала он заявил в Telegram: "Медведев, похоже, не верил, что "водка" к добру не приведет".

Вскоре он опубликовал видео с танцами экс-президента США. Но, по непонятным причинам, удалил его со временем.

Видео дня

Ответ США на заявления Медведева - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что США серьезно восприняли "глупые и провокационные" слова Медведева о ядерном оружии. "Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, я надеюсь, что это не будет одним из таких случаев", - заявил Трамп.

Кроме того, на слова бывшего президента РФ отреагировал и госсекретарь США Марко Рубио. Он умело указал на фактически ничтожный статус Медведева в российской властной иерархии.

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