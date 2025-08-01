Пошлины на швейцарские товары теперь одни из самых высоких в мире

Правительство Швейцарии осудило решение президента США Дональда Трампа ввести 39%-ую пошлину. Швейцарский франк отреагировал падением, а законодатели не знают, как реагировать.

Издание Financial Times пишет, что швейцарские власти заявили, что это такой шаг Вашингтона вызывает "глубокое сожаление".

"Неясно, чего США хотят от нас", - завил один из швейцарских законодателей, добавив, что правительство находится в "состоянии шока".

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Новая ставка пошлины лишь незначительно ниже, чем в странах с самыми высокими тарифами, как Бразилия, Сирия, Лаос и Мьянма. Она даже выше, чем 31%, о котором говорил президент США в "день освобождения" в апреле.

"Швейцария поддерживает и будет поддерживать контакты с соответствующими органами власти США. Она продолжает искать путь к урегулированию с Вашингтоном в соответствии со швейцарским законодательством и своими обязательствами по международному праву", - заявили в правительстве, добавив, что проанализируют новую ситуацию и примут решение о дальнейших шагах.

У властей есть небольшой промежуток времени для переговоров до крайнего срока 7 августа.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что она разговаривала с Трампом.

"Приоритетом президента является торговый дефицит. Не удалось достичь соглашения по меморандуму о взаимопонимании, который обсуждался между Швейцарией и США", - сказала она.

Даже обычно сдержанные политические партии страны осудили такой шаг американских властей.

"Этим решением США подрывают как свои отличные, многолетние отношения с нашей страной, так и свободную торговлю в целом", — заявила Либеральная партия.

Новая ставка делает страну европейским аутсайдером, ведь ЕС в целом, как и Норвегия, имеют ставку в 15%, а Великобритания - 10%.

В прошлом году Швейцария экспортировала в США товаров на сумму 60,9 млрд долларов. В основном это были фармацевтические препараты, медицинское оборудование, кофе, часы и золото. Только на золото пришлось 11,5 млрд долларов от общей суммы.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа вступят в силу пошлины в размере 25% для Индии. Их применили из-за торговых барьеров и закупки энергоносителей у России.

Позже Трамп ввел новые скорректированные размеры торговых пошлин для десятков стран. Решение направлено на сокращение торгового дефицита и увеличение доходов США.

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