Президент США ответил на провокационные высказывания российского чиновника.

Президент США Дональд Трамп заявил о собственном распоряжении о размещении двух атомных подводных лодках в "соответствующих районах" на случай, если "глупые" и провокационные заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева "окажутся чем-то большим".

"В настоящее время он является заместителем председателя Совета безопасности РФ. Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, я надеюсь, что это не будет одним из таких случаев. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - заявил он в Truth Social.

Угрозы Медведева - что известно

Лишь совсем недавно Медведев, в ответ на заявления Трампа, угрожал США "Мертвой рукой" (системой "Периметр") — системой автоматического запуска ядерных ракет по целям в США и странах НАТО, созданной в СССР.

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Она должна срабатывать в случае смерти высшего командования или же другого "чрезвычайного происшествия", в ходе которого были уничтожены линии связи в самой России.

Дональд Трамп - последние заявления

Ранее УНИАН сообщал, что совсем недавно Трамп озвучивал потери Украины и России в полномасштабной войне. По его словам, оккупанты с начала 2025 года потеряли более ста тысяч человек, тогда как Украина - всего 8 тысяч.

Кроме того, президент США также заявлял, что Россия совершает "отвратительные" действия, обстреливая мирные украинские города. Американский лидер еще упомянул, что готов ответить на "молчание" Путина в ответ на попытки мирного урегулирования войны.

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