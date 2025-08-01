Большинство фортификаций военные на фронте делают лично, говорит он.

У украинских военных есть значительное количество претензий к фортификациям, говорит бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Военные, с которыми я общаюсь, говорят - мы никогда не пользовались фортификационными сооружениями, которые для нас сделало государство. Они в полях выкопаны. Да, для Первой и Второй мировых вопросов нет. Это классно, этого достаточно. Но сейчас, когда есть большое количество российских беспилотников, все эти фортификационные сооружения превращаются просто в братскую могилу", - пояснил он в эфире "Radio NV".

Он также добавил, что россияне активно уничтожают украинские фортификации, нанося по ним удары ФАБами (фугасными авиационными бомбами):

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"Если с первого раза не попадают, то с 23 просто перепахивают любые фортификационные сооружения. Поэтому наши военные роют самостоятельно. Сами выбирают локации и подбирают, где есть лесополоса, какая высота. Они выбирают, где будут максимально защищены. И самостоятельно принимают все меры, чтобы противодействовать появлению российских дронов. Мы же понимаем, что не просто выкопать траншею и блиндаж. Здесь надо зигзагообразные коридоры, чтобы дроны не залетели, сетка и т.д.".

Фортификации на фронте: важные новости

Накануне журналисты Politico со ссылкой на бойцов рассказали, что хоть Украина и изменила подход к строительству фортификаций, однако главной проблемой остается организационный беспорядок и системная безответственность тех, кто должен был бы за это отвечать

Отмечается, что из-за новой российской тактики, которая заключается в штурмах малыми пехотными группами, украинские фортификации теряют свою актуальность.

Кроме того, по данным издания, Силам обороны Украины не хватает пехоты, чтобы удерживать такие огромные опорные пункты.

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