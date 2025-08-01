У украинских военных есть значительное количество претензий к фортификациям, говорит бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.
"Военные, с которыми я общаюсь, говорят - мы никогда не пользовались фортификационными сооружениями, которые для нас сделало государство. Они в полях выкопаны. Да, для Первой и Второй мировых вопросов нет. Это классно, этого достаточно. Но сейчас, когда есть большое количество российских беспилотников, все эти фортификационные сооружения превращаются просто в братскую могилу", - пояснил он в эфире "Radio NV".
Он также добавил, что россияне активно уничтожают украинские фортификации, нанося по ним удары ФАБами (фугасными авиационными бомбами):
"Если с первого раза не попадают, то с 23 просто перепахивают любые фортификационные сооружения. Поэтому наши военные роют самостоятельно. Сами выбирают локации и подбирают, где есть лесополоса, какая высота. Они выбирают, где будут максимально защищены. И самостоятельно принимают все меры, чтобы противодействовать появлению российских дронов. Мы же понимаем, что не просто выкопать траншею и блиндаж. Здесь надо зигзагообразные коридоры, чтобы дроны не залетели, сетка и т.д.".
Фортификации на фронте: важные новости
Накануне журналисты Politico со ссылкой на бойцов рассказали, что хоть Украина и изменила подход к строительству фортификаций, однако главной проблемой остается организационный беспорядок и системная безответственность тех, кто должен был бы за это отвечать
Отмечается, что из-за новой российской тактики, которая заключается в штурмах малыми пехотными группами, украинские фортификации теряют свою актуальность.
Кроме того, по данным издания, Силам обороны Украины не хватает пехоты, чтобы удерживать такие огромные опорные пункты.