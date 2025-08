Огромное количество пользователей используют эту песню в своих видео.

Всего через несколько часов после долгожданного релиза нового сингла "The Subway" Чаппелл Рон представила клип на эту песню — балладу, которую она впервые исполнила еще год назад, на фестивале Governors Ball 2024.

Клип, снятый Эмбер Грейс Джонсон, работавшей с Jorja Smith и FKA Twigs, представляет собой фантазийную оду Нью-Йорку, где певица появляется в ряде порой сюрреалистичных сцен, пишет Variety.

"Клише о "девушке, которую упустили" даже близко не передаёт суть того, что я вложила в эту песню. Я написала её, когда бродила по Нью-Йорку с разбитым сердцем, и всё время представляла нас на каждой улице, пожарной лестнице, в кофейнях, парках и, да — в метро", - рассказала певица.

"The Subway" вышла только сейчас, но она уже популярна

Релиз состоялся только в пятницу, но "The Subway" уже обрела популярность, в частности, в TikTok. Пользователи начали использовать финальные строчки песни — где Роан мощно исполняет:

She's got, she's got a way

She's got a way, she's got a way

And she got, she got away

She got away, she got away

Аудио уже использовано в более чем 100 000 публикациях.

Выход клипа произошёл всего через несколько дней после того, как певица, лауреатка премии "Грэмми", объявила о серии pop-up концертов, запланированных на конец года.

