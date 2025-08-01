Если знать, как правильно это сделать, можно "облегчить себе жизнь".

Когда вы привыкли к тому, что ваш iPhone работает плавно и без сбоев, вы обязательно заметите, если он вдруг станет медленным. Несмотря на то что iPhone 16 Pro и даже более старые модели — это настоящее "технологическое чудо", им всё же требуется регулярное техническое обслуживание.

Иногда для того, чтобы iPhone снова начал работать как новенький, достаточно быстрой очистки, начиная с кэша, пишет SlashGear.

Кэш iPhone состоит из временных файлов, которые помогают приложениям и сайтам загружаться быстрее. Кэширование происходит, когда устройство сохраняет веб-страницы, изображения или видео, чтобы они быстрее загружались при следующем обращении.

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Как очищать кэш на iPhone

У вашего iPhone есть два типа кэша:

Кэш браузера (например, Safari или Chrome) — данные сайтов, которые позволяют страницам быстрее загружаться при повторном посещении.

(например, Safari или Chrome) — данные сайтов, которые позволяют страницам быстрее загружаться при повторном посещении. Кэш приложений — временные файлы, включая изображения, видео и настройки.

Хотя кэш ускоряет работу, если его не очищать, он может занимать гигабайты памяти, из-за чего устройство замедляется. К тому же, у вас может вскоре закончиться память.

Очистка кэша помогает освободить хранилище, устранить ошибки, вызванные повреждёнными или устаревшими данными, и удалить сохранённые токены входа или историю просмотров.

Как очистить кэш Safari на iPhone

Браузер — один из главных источников кэшированных данных, так что начать стоит с него. Даже если вы изменили браузер по умолчанию, скорее всего, вы всё равно иногда используете Safari, и у него может накопиться много данных.

Чтобы очистить кэш Safari:

Откройте приложение Настройки.

Прокрутите вниз и выберите Safari.

Снова прокрутите вниз и нажмите Очистить историю и данные сайтов.

Нажмите Очистить историю внизу экрана.

Если хотите удалить данные отдельных сайтов:

Перейдите в Настройки > Программы > Safari > Дополнительно > Данные сайтов. Нажмите "Удалить все данные сайтов" и подтвердите выбор. Если вы используете Chrome или другой браузер, процесс будет немного отличаться.

Как очистить кэш в Google Chrome на iPhone

Откройте Chrome.

Нажмите на кнопку с тремя точками внизу экрана.

Перейдите в Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Удалить данные просмотров.

Выберите период времени.

Выберите, что удалить (например, историю, кэш и т.п.) и подтвердите.

Нажмите "Удалить данные".

Для других браузеров, таких как Firefox, действия схожи — найдите разделы конфиденциальности или настроек. После очистки вы, скорее всего, заметите:

более быструю загрузку сайтов,

меньше сбоев,

больше свободного места в памяти.

Как очистить кэш всех приложений на iPhone

Популярные приложения могут не только разряжать батарею, но и замедлять работу телефона, если кэш выходит из-под контроля. В отличие от браузера, у iOS нет универсальной кнопки "очистить кэш" для приложений. Но есть два пути:

Некоторые приложения (например, Reddit или Amazon) предлагают очистку кэша в своих собственных настройках: Clear cache, Clear app storage, Clear local history — ищите эти опции.

Если такой функции нет — придётся удалить и переустановить приложение.

Шаги:

Откройте Настройки.

Перейдите в Основные.

Нажмите Хранилище iPhone.

Найдите нужное приложение.

Нажмите Выгрузить приложение, чтобы удалить его, но сохранить документы и данные.

Или нажмите Удалить приложение, чтобы удалить всё.

Переустановите его из App Store.

Так как кэш может занимать даже больше места, чем само приложение, полезно регулярно проверять хранилище и при необходимости очищать кэш.

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