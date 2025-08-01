Подобный подход уже давно применяет бизнес.

Авиакомпания Delta Air Lines объявила, что будет расширять использование искусственного интеллекта для предоставления индивидуальных цен клиентам. Этот шаг вызвал беспокойство среди пассажиров и политиков.

Издание The independent пишет, что индивидуальное ценообразование, при котором каждый клиент получает разную цену за один и тот же продукт, является святым Граалем для бизнеса, поскольку увеличивает прибыль. При индивидуальном ценообразовании люди, не скупящиеся на траты, платят больше, а те, кто чувствителен к цене, платят меньше.

Переход от наличных к электронным платежам позволил компаниям собрать то, что называют "золотой жилой" информации. Например, Mastercard утверждает, что ее данные позволяют компаниям "определять оптимальные стратегии ценообразования".

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Есть способы обойти индивидуальное ценообразование. Вся хитрость в том, чтобы не дать программам искусственного интеллекта доступ к данным о прошлых покупках и информации о покупателе.

Во-первых, при покупках в обычных магазинах используйте наличные деньги.

Во-вторых, очищайте кэш, ведь история поиска и файлы cookie предоставляют алгоритмам обширную информацию.

В-третьих, многие компьютерные алгоритмы ценообразования учитывают местоположение, поскольку оно является хорошим показателем дохода.

Ранее УНИАН писал, что в Германии стремительно дорожают авиабилеты.

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