В первую очередь стоит помнить, что лисы живут поодиночке, а волки - в стаях.

У многих народов бытует распространенный стереотип, что лиса - очень хитрое животное, тогда как волк имеет посредственные умственные способности. Научный сотрудник Института зоологии Национальной академии наук, кандидат биологических наук Виталий Смаголь в комментарии "Телеграфу" рассказал, насколько стереотип соответствует действительности.

По его словам, поведение лисиц и волков в дикой природе действительно очень разное, хотя оба являются хищниками. Начать надо хотя бы с того, что в нормальных условиях лисы живут поодиночке, а волки - в стаях. Кроме того, по словам Смаголя, волки достаточно осторожны и осмотрительны в своих действиях, тогда как лисы наоборот могут куда-то бежать, игнорируя те детали, на которые волки всегда обращают внимание.

"Волк он значительно осторожнее. Он, если увидит сломанную веточку в лесу, где вчера все было нормально, не пойдет туда. Лиса она такая бесшабашная. Вот она будет там бежать, не обратит внимание на веточку", - говорит зоолог.

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Одним из возможных объяснений этого Смаголь называет синантропность лисы, то есть ее способность достаточно легко приспосабливаться к жизни рядом с человеком. Например, лисиц часто можно увидеть в городах, не говоря уже о деревнях, тогда как волки крайне неохотно посещают человеческие поселения.

В природе бывает, что волк бежит вслед за лисицей, используя ее в качестве "первооткрывателя" в лесу. Это неплохой способ не попасть самому в капкан. Вместе с тем Смаголь призывает не переоценивать умственные способности ни волков, ни лисиц.

"Если мы говорим с вами о сказке, то я сказал бы, что лиса неосторожна. Но в природе, как любой хищник, она умная. Но каких-то там выдающихся умственных способностей, даже по сравнению с тем же волком, не так много", - говорит зоолог.

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