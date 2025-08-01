Ранее сообщалось, что Су-57 заказал Алжир, однако подтверждения этому на сегодня нет.

Индия отклонила предложение Соединенных Штатов Америки по приобретению истребителя пятого поколения F-35.

Таким образом, единственной реальной альтернативной для Нью-Дели остался российский Су-57, сообщает Defense Express. Напомним, во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Белый дом зимой Дональд Трамп предложил истребители F-35. Но сейчас, как пишет Bloomberg, индийцы уже не заинтересованы в них.

Как сообщается, Индия стремится к партнерству, которое будет сосредоточено на совместном проектировании и производстве оборонной техники внутри страны. И именно под такие условия РФ недавно снова начала продвигать Су-57.

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Российская сторона обещает не только масштабное местное производство, но и полноценный трансфер технологий. Речь идет, в частности, о новом двигателе-долгострое АЛ-51Ф1.

Как Россия продавала свой Су-57

Нет стопроцентной гарантии, что Индия действительно купит Су-57. Ранее Нью-Дели уже участвовал в совместной программе, которая называлась FGFA. Она завершилась полным провалом, ведь, по словам индийской стороны, Су-57 не отвечал требованиям пятого поколения.

Сейчас ситуация для Индии изменилась, ведь страна понесла потери в авиации во время кратковременного конфликта с Пакистаном в мае этого года, в котором последний использовал современные самолеты и ракеты класса "воздух - воздух" большой дальности. К тому же Пакистан может получить китайские J-35 пятого поколения.

Напомним, Су-57 совершил первый полет в 2010 году, однако даже сейчас Россия остается единственным эксплуатантом истребителя. Ранее сообщалось, что Су-57 заказал Алжир, однако подтверждения этому на сегодня нет.

Зато стало известно, что Военно-воздушные силы Алжира начали эксплуатацию истребителя Су-35 четвертого поколения.

Приобретение этих самолетов стало частью усилий Алжира по модернизации своего воздушного флота, в состав которого входит много советских/российских образцов, в частности, Су-30МКА.

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