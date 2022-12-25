Теперь женщинам нельзя работать в неправительственных организациях и учиться.

Движение "Талибан" запретило неправительственным организациям Афганистана принимать на работу женщин. Запрет якобы связан с тем, что некоторые женщины-сотрудницы таких организаций неправильно носят хиджабы.

Как сообщает Reuters, у организаций, которые не будут соблюдать запрет на трудоустройство женщин, будут отзывать лицензию на работу. Кроме того, "Талибан" запретил женщинам посещать религиозные занятия в мечетях Кабула.

Ранее на этой неделе "Талибан" запретил женщинам Афганистана посещать частные и государственные университеты, а также работать по многим профессиям.

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Так, девочкам запретили посещать среднюю и старшую школу. В то же время женщинам теперь не разрешено посещать парки и спортзалы. Их обязали носить в общественных местах одежду, которая бы закрывала тело с головы до пят.

На такие решения уже отреагировали в США и Европейском Союзе. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты обеспокоены решением отстранить женщин от работы. Он добавил, что Вашингтон обеспокоен тем, что такая ситуация подорвет крайне необходимое и помогающее спасать жизни содействие миллионам людей.

В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Европейский союз осуждает подобную политику "Талибана".

Ситуация в Афганистане: что известно

15 августа 2021 года "Талибан" захватил власть в Афганистане. В конце января 2022 года в ООН заявили, что с тех пор более 100 членов свергнутого афганского правительства, сил безопасности и тех, кто работал с международными войсками, были убиты.

Кроме того, движение "Талибан" стало запрещать парикмахерам брить и подстригать бороды клиентов, заявив, что это нарушает исламский закон.

В конце ноября 2022 года сообщалось, что одни жители Афганистана вынуждены давать своим детям седативные препараты, чтобы притупить у них голод. Другие продают собственных дочерей или свои органы, чтобы свести концы с концами.

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