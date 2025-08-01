Как минимум один транш военных поставок Украине сейчас обсуждается по такой схеме.

США и союзники по НАТО разрабатывают схему, при которой европейские страны смогут переводить деньги в специальный американский фонд, чтобы оплачивать закупку и передачу американского оружия Украине. Как пишет Reuters, механизм получил название PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Отмечается, что процесс будет начинаться с того, что Киев будет составлять списки наиболее приоритетных вооружений пакетами примерно по 500 млн долларов. Если одна из европейских стран готова передать Украине что-то из такого списка, то она сможет купить аналогичную замену в США в обход длительных процедур одобрения военных поставок, но должна будет оплатить замену авансом.

При этом европейские страны также смогут просто заказать соответствующие товары в США напрямую или через НАТО. Это позволит ускорить поставки и пополнение запасов союзников, минуя длительные процедуры. Один из пакетов уже обсуждается.

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Издание пишет, что союзники надеются таким методом поставить в Украину оружия на 10 млрд долларов. Эту цель они называют амбициозной, сроки ее достижения никто не назвал.

Важно, что инициатива реализуется параллельно с программой экстренных поставок из арсеналов США (Presidential Drawdown Authority).

Оружие для Украины

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что республиканская партия США разработала механизм, как вооружить Украину американским оружием за европейские деньги. Они следуют предложению американского лидера Дональда Трампа собрать миллиарды долларов в год на военные действия.

Закон, предложенный сенаторами Роджером Уикером (республиканец от штата Миссисипи) и Джимом Ришем (республиканец от штата Айдахо), представляет собой наиболее подробное на сегодняшний день описание того, как Трамп мог бы реализовать свой новый план по снабжению Киева европейскими фондами.

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