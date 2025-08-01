Президент США заявил, что это огромное количество ненужных смертей.

В течение июля Россия потеряла около 20 тысяч солдат в "нелепой войне с Украиной", заявил президент США Дональд Трамп. Также он заявил, что оккупанты с января 2025 года потеряла 112 500 солдат, тогда как "сильно пострадавшая" Украина — 8000.

"Это число не включает пропавших без вести. Украина также потеряла мирных жителей, но в меньших количествах, поскольку российские ракеты падают на Киев и другие украинские объекты. Этой войны не должно было быть", - заявил Трамп в социальной сети Truth Social.

В конце публикации он вновь напомнил, что это "война Байдена". И он лишь смотрит, может ли ее остановить.

Видео дня

Другие заявления Дональда Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Россия, по словам президента США, делает "отвратительные вещи". "Думаю, то, что делает Россия, очень печально. Много россиян погибает, больше россиян погибает. Украинцы гибнут", – заявил он во время общения с журналистами.

Кроме того, американский лидер совсем недавно дал Путину всего 10 дней на то, чтобы достичь мирного соглашения с Украиной. По истечении этого срока США введут пошлины и санкции, чтобы повлиять на Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: