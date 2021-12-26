Кроме того, водителям в Афганистане теперь не следует подвозить женщин на большие расстояния без сопровождения родственника-мужчины.

Исламистское радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило водителям авто слушать музыку во время поездок и подвозить женщин, на которых нет хиджаба.

Об этом сообщает Kabul News.

"...водителям было дано письменное предписание не слушать музыку и не садить в машины женщин без хиджабов", - говорится в сообщении.

Кроме того, водителям не следует употреблять наркотики во время вождения и подвозить женщин на большие расстояния без сопровождения родственника-мужчины.

Водители должны делать остановки на время намаза и парковаться ы специальных местах для совершения молитвы, отращивать бороды и призывать к этому пассажиром мужского пола.

Ранее УНИАН писал, как в Афганистане боевики, представившиеся талибами, напали на людей, которые включили музыку во время празднования свадьбы. В результате нападения погибли два человека, еще 10 человек получили ранения.

Также "Талибан" запретил женщинам лечиться без сопровождения мужчин и сниматься в телесериалах.

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