Исламистское радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило водителям авто слушать музыку во время поездок и подвозить женщин, на которых нет хиджаба.
Об этом сообщает Kabul News.
"...водителям было дано письменное предписание не слушать музыку и не садить в машины женщин без хиджабов", - говорится в сообщении.
Кроме того, водителям не следует употреблять наркотики во время вождения и подвозить женщин на большие расстояния без сопровождения родственника-мужчины.
Водители должны делать остановки на время намаза и парковаться ы специальных местах для совершения молитвы, отращивать бороды и призывать к этому пассажиром мужского пола.
Ранее УНИАН писал, как в Афганистане боевики, представившиеся талибами, напали на людей, которые включили музыку во время празднования свадьбы. В результате нападения погибли два человека, еще 10 человек получили ранения.
Также "Талибан" запретил женщинам лечиться без сопровождения мужчин и сниматься в телесериалах.