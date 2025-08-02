Интервальное голодание или соблюдение поста способно запустить в организме человека важные изменения.

Пост - это режим питания, который предусматривает ограничение или отказ от пищи. Соблюдение поста имеет ряд преимуществ для здоровья, сообщает verywellhealth .

1. Уровень сахара в крови

Исследования показали, что периодическое соблюдение поста или голодание может улучшить показатель уровня сахара в крови у людей, уже имеющих диабет, а также у тех, которые имеют риск развития диабета второго типа.

Видео дня

Издание отмечает, что люди с преддиабетом, которые придерживались периодического голодания, заметили значительное снижение уровня глюкозы (сахара) и триглицеридов (типа жира) в крови.

Еще одно исследование показало, что 90% участников уменьшили дозу лекарств от диабета, а более половины из них смогли войти в ремиссию диабета после соблюдения трех месяцев периодического голодания.

2. Уменьшение воспаления в организме

Как оказалось, соблюдение поста уменьшает общий уровень хронического воспаления. Также за счет этого улучшается иммунитет, а еще снижается риск развития определенных хронических заболеваний.

3. Похудение

Люди, которую периодически придерживаются поста или интервального голодания, потребляют меньше калорий. К тому же, организму приходится сжигать жировые запасы для получения энергии и потенциально влиять на гормоны голода, чтобы усилить чувство сытости.

4. Повышение секреции гормона роста

Голодание повышает уровень гормона роста человека (HGH), ключевого белка, который поддерживает рост, отвечает за контроль веса, метаболизма и мышц.

Результаты исследования показали, что уже после 24-часового интервального голодания уровень HGH может резко повыситься. Если же человек будет голодать 37,5 часов, то этот показатель может увеличиться в десять раз.

5. Здоровье сердца

Интервальное голодание через день помогает снизить уровень общего холестерина и определенные факторы риска сердечных заболеваний у людей, имеющих лишний вес. Кроме этого, такая практика способна уменьшить артериальное давление, уровень общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП).

7. Улучшается работа мозга

Исследование, проводившееся на животных, показало, что периодическое голодание может защищать здоровье мозга, поддерживая нервные клетки, которые способствуют когнитивным функциям. То есть, пост может защищать от развития нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

8. Продление продолжительности жизни

Некоторые исследователи считают, что периодическое голодание положительно влияет на продолжительность жизни человека. Есть предположение, что соблюдение поста помогает снизить факторы риска возрастных хронических заболеваний и поддержать функцию иммунной системы, бактериальную среду кишечника, а также задержать процессы старения. Однако, чтобы подтвердить эту теорию, нужно провести дополнительные исследования.

Если человек решил впервые попробовать голодание, стоит составить план, который будет подходить именно ему. Также стоит начинать постепенно, то есть, периоды без еды должны в начале быть не такими длинными. Еще следует прислушиваться к своему организму, если без еды сложно, лучше прекратить голодание.

Советы по питанию

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог Кейтлин Хиппли сообщила, какие 4 белковые продукты стоит добавить в рацион тем, кто хочет похудеть. Она советует выбирать противовоспалительные белки, которые помогут не срываться и сбрасывать лишний вес.

Также мы писали, что три кардиолога дали советы, что следует употреблять ежедневно для поддержания здорового сердца. Эти продукты есть у них на кухне и они советуют употреблять их всем, кто заботится о своем здоровье.

Вас также могут заинтересовать новости: