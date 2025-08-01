Православный праздник сегодня получил народное название Степан-сеновал.

2 августа по новому православному календарю вспоминают первомученика Стефана, который один из первых пострадал за веру. Что принято делать в этот день, какие приметы дня и что за праздник сегодня церковный согласно старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

2 августа (по старому стилю - 15 августа) вспоминают перенесение мощей апостола от 70-ти Стефана из Иерусалима в Константинополь.

Известно, что Стефан жил в I веке, был старшим из семи диаконов и проповедовал христианскую веру в Иерусалиме. Однажды он сказал, что Бог не живет в рукотворных храмах - его слова восприняли как богохульство и приговорили к суду. Был ли апостол казнен или же его отдали под народный суд, неизвестно, но Стефана считают первым мучеником, принявшим смерть за веру во Христа.

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Мощи святого обрели лишь через 400 лет после его смерти. 2 августа их перенесли в столицу Византии. По преданию, святыня имеет целительную силу, поэтому ее частички хранятся по всему миру.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю еще:

обретение мощей праведников Никодима, Гамалиила и его сына,Авива;

почитают священномученика Стефана, епископа Римского, и других.

По старому стилю вспоминают пророка Илью - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и что нельзя делать в Ильин день.

С какими молитвами обращаются к святому, что можно и чего нельзя делать сегодня

Первомученика Стефана считают символом стойкости и верности вере. В молитвах к святому просят прощения, духовного исцеления, а также защиты в тяжелые времена и помощи. Стефана называют покровителем животных, особенно лошадей.

В народе по обычаю 2 августа собирают лекарственные травы - мяту, ромашку, пижму, клевер, из которых плетут так называемый "Степанов венок" и хранят его в доме как оберег. По поверью, настой из этих трав также помогает при болезнях.

Сам день прозвали Степаном-сеновалом - обычно в это время заканчивается сенокос. 2 августа советуют посвятить дому и семье.

В эту дату, как и в любую другую, церковь напоминает, что нельзя предаваться злости, зависти, жадности, сквернословить, ругаться и мстить. Осуждаются уныние и отказ в помощи.

Продолжается Успенский пост, поэтому под запретом шумные гулянья, те, кто постится, не едят скоромную пищу. Пост продлится до Успения Пресвятой Богородицы.

По народным поверьям сегодня не следует работать в огороде и саду, считается плохой приметой брать или давать деньги в долг - это к финансовым потерям.

Приметы 2 августа

Приметы дня говорят о погоде в августе и сентябре:

если сегодня идет дождь - весь месяц будет дождить, но зато картошка будет на славу;

утро сухое - шесть недель будет засуха;

день солнечный - к теплому сентябрю;

паук плетет мелкую паутину - разыграется сильный ветер.

В народе считается, что с этого времени лето начинает сдавать позиции осени.

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