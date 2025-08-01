Как отметил Андрей Лузан, он хочет, чтобы у него не было стресса по поводу будущего своего ребенка.

Известный украинский юморист, основатель проекта "Львы на джипе" и военнослужащий Андрей Лузан честно признался, готов ли он сейчас стать отцом. Как отметил он в интервью YouTube-каналу Pressing, заводить ребенка в нынешних реалиях эгоистично.

"Есть мысли о семье. Однако считаю, насколько это будет эгоистично - приводить в этот мир ребенка, если, по моему личному мнению, нас ничего классного ближайшие 10-20 лет не ждет", - заявил комик.

По его словам, он хочет, чтобы у него не было стресса по поводу будущего своего ребенка, однако и готов "серьезно задумываться" о том, чтобы стать отцом, если "война будет продолжаться" годы:

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"Не хочу, чтобы у меня был этот отрыв от своего ребенка огромный, хотя он уже будет существенный. Моему отцу было 25, когда я родился".

"Сейчас планировать что-то очень сложно. И все, кто не заводит детей, они в первую очередь это говорят: мы не знаем, что будет завтра. С одной стороны, да, а с другой - это может быть 10 лет. Вот и что я могу сказать? Конечно, хочется вкладывать немножечко в следующее поколение", - добавил он.

Напомним, ранее УНИАН писал, как комик Андрей Лузан заявил о своей мобилизации в прямом эфире.

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