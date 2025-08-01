В авиакомпании объяснили, что причиной такого решения стало повышение авиационного налога на 180%.

С октября 2025 года лоукостер Ryanair сообщил, что больше не будет выполнять рейсы из аэропорта Бержерак, который находится во Франции, пишет The Sun.

По этой причине руководство французского аэропорта опасается, что будет вынуждено закрыться.

В заявлении в среду, 30 июля ирландская авиакомпания Ryanair сообщила, что планирует прекратить полеты в Бержерак, Брива-ла-Гайард и Страсбург. Из-за этого решения уже этой зимой может быть отменено 750 000 мест и 25 маршрутов.

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В своем заявлении лоукостер Ryanair указал, что решение о прекращении рейсов в эти города связано с тем, что французское правительство повысило авиационный налог на 180%.

Поэтому, авиакомпания планирует не только отменить рейсы в три вышеупомянутых города Франции, но и уменьшить пропускную способность в нескольких других французских аэропортах.

"Эта потеря, которую можно было полностью избежать, будет иметь серьезное влияние на региональное сообщение, туризм и местную занятость", - отметил коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннес.

Издание указывает, что президент Торговой палаты Дордона (CCI) Кристоф Фовель опасается, что выход Ryanair может привести к окончательному закрытию аэропорта Бержерак.

"Нас беспокоит то, что будет дальше. Если Ryanair решит выполнить свою угрозу и навсегда покинет Бержерак, аэропорт может столкнуться с закрытием", - подытожил Фовель.

В аэропорту Бержерак подсчитали, что из-за решения Ryanair прекратить рейсы зимой, они потеряют примерно 18 000 пассажиров. Также это приведет к снижению годового пассажиропотока на 7%.

В материале говорится, что отмена авиарейсов в Страсбург стала печальной новостью для всех поклонников Рождества, ведь город называют рождественской столицей Европы благодаря праздничным ярмаркам, которые привлекают миллионы посетителей. В этом году ярмарку планируют проводить в период с 27 ноября по 27 декабря.

Отмечается, что если в Страсбург не удастся добраться туристам самолетом лоукостера Ryanair, easyJet этой зимой откроет маршрут из Манчестера.

Новости авиакомпаний

Ранее УНИАН сообщал, что российская авиакомпания "Аэрофлот" понесла серьезные финансовые потери из-за масштабного сбоя в своей ИТ-инфраструктуре, который был вызван хакерской атакой. Согласно данным, потери могут достигать не менее 250 миллионов рублей только за одни сутки из-за отмены рейсов в московский аэропорт Шереметьево. Реальные же потери, как предполагается, могут быть еще больше.

Также мы писали, что Ryanair может увеличить премии своим сотрудникам за то, что они будут выявлять пассажиров с негабаритным багажом. Сейчас сотрудники авиакомпании получают 1,50 евро за то, что обнаруживают пассажиров, которые пытаются пронести на борт слишком большой багаж.

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