Сергей Матвиенко вывел "значительную часть семейных активов" в Италию, где проживает уже два года на постоянной основе.

В самом сердце региона Марке, в вилле, с которой открывается вид на Адриатическое море, скрывается часть российской элиты - семья Валентины Матвиенко, на которую Европа наложила санкции, пишет Linkiesta .

Эта резиденция принадлежит семье Валентины Матвиенко, председателю Совета Федерации России, которая с 2014 года находится под санкциями США из-за причастности к аннексии Крыма. Кроме этого, с 2022 года соратница кремлевского диктатора находится под санкциями Европейского Союза за публичную поддержку агрессии против Украины.

По данным издания, Матвиенко приобрела виллу в Италии еще в 2009 году, затем официально переписала на Фонд Dominanta, итальянскую юридическую структуру, которая, как оказалось, не осуществляет никакой культурной, социальной или общественной деятельности.

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Сейчас на территории этой виллы живет сын Валентины Матвиенко, 52-летний Сергей вместе с женой Юлией. В материале говорится, что до 2009 года сын Матвиенко стал долларовым миллиардером. Также известно, что его жена является владелицей люксового бренда одежды JM.

Расследователи отметили, что хотя сын Матвиенко с женой уже несколько лет проживают в Италии, у Сергея есть налоговый номер для ведения бизнеса в сфере IT, но самого бизнеса он не имеет. Налоговый номер ему, вероятно, нужен для того, чтобы сохранить статус резидента и иметь доступ к банковским услугам в этой стране.

В материале говорится, что расследователи выяснили, что незадолго до введения санкций ЕС против Валентины Матвиенко из-за полномасштабного вторжения России в Украину, Сергей перевел "значительную часть семейных активов" в Сан-Марино.

Издание подчеркивает, что отсутствие обновлений в законодательстве Сан-Марино, а также непрозрачность банковской системы, помогают семье Матвиенко сохранить активы за пределами России.

Поэтому, считает издание, дело Матвиенко привлекает внимание к теме эффективности международных санкций. Как можно увидеть на этом примере, эти ограничения российская элита научилась легко обходить.

По мнению издания, продолжать терпеть существенную защиту олигархов в европейских системах, будет означать свести на нет все усилия геополитического давления.

Ситуация в РФ

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики прогнозируют, что российский рубль потеряет 20% своей стоимости и просядет до 100 единиц за доллар в ближайшее время из-за санкций, которые анонсировал президент США Дональд Трамп. Только на фоне заявления главы Белого дома о том, что санкции могут ввести раньше, рубль уже потерял 4,3% своей стоимости за последние 7 дней. Однако, как отмечается, в последние два дня ему удалось восстановить позиции.

Также мы писали, что Трамп заявил, что с января 2025 года Россия уже в войне против Украины потеряла 112 500 солдат, тогда как Украина - 8000. Трамп в своей соцсети отметил, что это число не включает военных, считающихся пропавшими без вести. Трамп добавил, что Украина теряет и мирных жителей, поскольку РФ запускает ракеты по городам, в частности, на Киев.

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