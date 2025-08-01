Резкий рост импорта связан с подготовкой к новому отопительному сезону.

Украина в июле импортировала наибольший объем газа с сентября 2023 года - 833 миллиона кубометров, сообщает Expro.

Отмечается, что по сравнению с июнем, когда было импортировано 539 миллионов кубометров голубого топлива, объемы импорта выросли в 1,5 раза, а по сравнению с июлем 2024 года - в 16 раз.

Больше всего газа в июле было импортировано из Венгрии - 300 миллионов кубометров или 36% всего импорта. Также природный газ поступал из Словакии - 268 млн кубометров (32,2%), Польши - 260 миллионов кубометров (31,2%) и Трансбалканского направления - 5,1 миллиона кубометров (0,6%).

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Кроме того, Трансбалканским маршрутом (из Болгарии через Румынию в Украину) в конце июля импортирован незначительный объем азербайджанского природного газа в рамках тестового соглашения между "Нафтогазом" и SOCAR Energy Ukraine.

В общем, Украина за 7 месяцев 2025 года увеличила объемы импорта природного газа в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,93 млрд кубометров. Большую часть природного газа импортировал "Нафтогаз" - почти 90%, частные компании - более 10%. Больше всего газа в 2025 году импортировано из Венгрии - 1,47 млрд кубометров (50%), из Польши - 760 млн кубометров (25,95%), из Словакии - 698 млн кубометров (23,85%).

Резкий рост объемов импорта связан с необходимостью закачки газа в подземные газохранилища в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Стоимость закупки импортируемого ресурса (с поставкой в последующие месяцы), по данным Украинской энергетической биржи, в июле составляла от 21,7 до 22,4 тысяч гривень за 1000 кубометров.

Запасы газа в Украине - главные новости

Ранее сообщалось, что Нафтогаз весной получил от ЕБРР кредит на 270 млн грн, а также грантовое финансирование от правительства Норвегии на 140 млн грн. Эти средства должны были быть направлены на закупку 1 млрд кубометров газа.

Также в июле Нафтогаз получил кредиты от украинских государственных банков - "Укргазбанка" и "ПриватБанка" - суммарно на более 9 миллиардов гривен.

По состоянию на 28 июня запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) превысили 8 млрд кубометров, но это на 19,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

По оценкам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, для прохождения отопительного сезона в газохранилищах нужно накопить 13,5 миллиардов кубометров "голубого топлива".

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