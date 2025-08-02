Некоторые эксперты считают, что риск не полного вымирания, а "постепенного обессиливания" человечества - также реале.

Вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "как минимум 95%", если оно продолжим идти по нынешнему пути. Такое мнение высказал Нейт Соарес, бывший инженер Google и Microsoft, а ныне президента Исследовательского института машинного интеллекта, пишет The Times.

"Если мы не свернём с текущего курса - шансов избежать гибели почти нет. Мы мчимся к обрыву на скорости 100 км/ч", - сказал он.

С ним согласны лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон, математик Йошуа Бенжио, а также главы OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.

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Все они подписали заявление, в котором говорится:

"Снижение риска исчезновения человечества из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с пандемиями и ядерной угрозой".

Отмечается, что опасения связаны с возможным появлением суперразумного ИИ (ASI), способного к обману, планированию и выходу из-под контроля. Даже сейчас ИИ уже может лгать, а его внутренние процессы зачастую непонятны людям.

Некоторые эксперты считают, что риск не полного вымирания, а "постепенного обессиливания" человечества - также реален: в мире, где решения принимают машины, людям просто не останется места.

Новости об искусственном интеллекте

Медсестры, медицинские работники, берущие кровь, специалисты по работе с опасными материалами, маляры и бальзамировщики - эти профессии почти не затронули изменения, связанные с развитием искусственного интеллекта.

В то же время ИИ сильнее всего влияет на рабочие места начального уровня во всех отраслях, включая маркетинг, администрацию и работу с персоналом.

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