В Украине также существенно возросло количество групповых перевозок на железной дороге.

В летний период в Украине традиционно растет спрос на железнодорожные пассажирские перевозки в направлении Карпат и к морю. По сравнению с межсезоньем количество запросов на популярные направления выросло в разы, а заполненность поездов по всем направлениям составляет 95-100%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Спрос на железнодорожные перевозки сейчас превышает технические возможности "Укрзализныци". Так, если анализировать спрос по направлению Одесса-Киев-Одесса с 1 по 16 июля: в поездах было доступно 30 тыс. мест, а поисков этого направления в приложении "Укрзализныци" было осуществлено 125 тыс. Это больше, чем 4 человека на одно физически доступное место в поезде", - сказали в УЗ.

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Похожая ситуация и по направлению Киев-Львов. На 70 тысяч физически доступных мест в поездах было получено 210 тысяч запросов в приложении "Укрзализныци" (это 3 человека на 1 место), без учета групповых перевозок детских групп и других пассажиров специальных категорий.

Также существенный прирост в горном направлении. Спрос на билеты Киев - Яремче в июле вырос на 460% по сравнению с апрелем 2025 года. А именно - более 2,8 тыс. запросов в последнюю неделю июля против около 500 в типичную неделю апреля. В то же время по направлению Киев - Буковель спрос вырос на 406%. Там было зафиксировано более 2,4 тыс. запросов в июле против чуть более 480 в апреле.

Кроме того, существенно выросло количество групповых перевозок (+87%). В июне-июле этого года - более 4,8 тысячи детских групп, в прошлом году было 2,6 тыс.

Всего с начала лета перевезено 297 тыс. детей (преимущественно дети военных, ВПЛ и погибших защитников). Это рост к прошлому году вдвое - 151 тыс. детей в прошлом году за тот же период. Через спецрезерв оформлены проездные билеты и обеспечена перевозка 77,2 тыс. военных.

"Укрзализныця" - последние новости

24 июля украинская железная дорога усилила контроль документов при посадке пассажиров в поезда. По словам компании, в УЗ получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами - в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира.

23 июля в УЗ обновили правила перевозки животных в поездах. При этом пассажиры должны обеспечить наличие ветеринарных документов и билета на животное, поводка и намордника (для собак крупных пород - в течение всего путешествия). А также позаботиться о комфорте животного и окружающих.

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