Ломаются реже конкурентов: эксперты назвали 5 очень надежных семейных автомобилей

В рейтинг вошли минивэны и кроссоверы, которые отлично подойдут водителю с большой семьей.

Водителю с большой семьей необходим практичный автомобиль с просторным интерьером и высокими показателями безопасности. Проблема заключается в том, что далеко не все семейные модели являются надежными.

В GOBankingRates определили 5 очень надежных недорогих семейных автомобилей. Для этого журналисты обратились за помощью к экспертам.

5 очень надежных семейных автомобилей

Toyota RAV4

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Toyota RAV4 является очень популярным кроссовером в большом количестве стран мира, включая Украину. Соучредитель Cash Auto Salvage Марк Скирвин рассказал журналистам, что это очень надежная модель.

"RAV4 очень надежен, особенно модели 2019-2023 годов, которые имели более простые электронные системы. Запчасти можно легко найти, а обслуживание недорогое", - поделился эксперт.

Honda CR-V

Honda CR-V является одним из главных конкурентов Toyota RAV4. По словам Скирвина, эта модель имеет высокие показатели надежности. Эксперт призвал водителей обратить внимание на автомобили 2017-2022 годов.

Honda Odyssey

Honda Odyssey очень популярен в США среди людей, которым нужен просторный минивэн с тремя рядами сидений. Более того, это очень надежная модель.

Механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд в разговоре с журналистами заявил, что это отличный автомобиль для водителя с большой семьей. Эксперт похвалил надежность двигателя Honda Odyssey и низкий расход топлива.

Toyota Sienna

Вместо Honda Odyssey можно обратить внимание на еще один просторный минивэн - Toyota Sienna. Алан Гельфанд отметил, что эта модель дешевле своего конкурента, но не уступает ей по надежности.

"Sienna предлагает гибридную силовую установку, которая обеспечивает низкий расход топлива", - добавил эксперт.

Hyundai Palisade

Соучредитель Claimsline Эндрю Франкс посоветовал водителям, которые ищут семейный трехрядный кроссовер, обратить внимание на Hyundai Palisade.

"Palisade завоевал репутацию надежного автомобиля... Также он имеет богатое оснащение с передовыми технологиями и системами безопасности", - поделился эксперт.

Лучшие семейные автомобили 2025 года

Ранее эксперты издания What Car? определили 10 лучших семейных автомобилей 2025 года. По их словам, на эти модели стоит обратить внимание.

В частности, в рейтинг вошли Toyota Corolla, SEAT Leon и Skoda Octavia. Эксперты заявили, что эти недорогие модели превосходят всех своих конкурентов.

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