Аэропорт обычно загружен только летом, когда выполняются рейсы туристических агентств.

Самый маленький аэропорт Европы большую часть года принимает мало пассажиров и обслуживает всего три рейса в день.

Как пишет Daily Express, это не только один из самых маленьких аэропортов в Европе, но и один из самых маленьких в мире.

Один из посетителей аэропорта показал видео, где он ждёт свой рейс, и это совсем не похоже на хаос и пробки обычного аэропорта. На самом деле, аэропорт пуст, и вокруг почти нет людей. Аэропорт Остравы в Чехии принимает около двух-трёх коммерческих рейсов в день.

Видео дня

Интересно, что с октября по апрель он обычно пустует из-за межсезонья. Аэропорт обычно загружен только летом, когда выполняются рейсы туристических агентств.

По данным Airports WorldWide, аэропорт является крупным экономическим и промышленным центром региона, несмотря на свои небольшие размеры.

Отмечается, что аэропорт Остравы, также известный как Международный аэропорт Острава-Мошнов, является вторым по величине аэропортом в Чешской Республике. В настоящее время из Остравы выполняется один внутренний рейс.

Важно, что город является транспортным и логистическим узлом северо-восточной части Чешской Республики. Его аэропорт расположен чуть более чем в трёх часах езды от Праги и недалеко от границы с Польшей. В статье сказано:

"Если вы летите в этот аэропорт или из него, вам стоит сделать остановку в Долни Витковице. Эта историческая достопримечательность когда-то была одним из крупнейших угольных и металлургических предприятий в Европе".

Сегодня это объект культурного наследия, представляющий собой один из самых впечатляющих образцов промышленной архитектуры XIX века. После 162 лет эксплуатации "Железное сердце" Чешской Республики стало национальным памятником, а его печи, коксовые печи и кирпичные здания превратились в музеи и арт-пространства.

Новости туризма

Расположенный на Внешних Гебридских островах Шотландии, остров Барра уникален тем, что на нем находится единственный в мире аэропорт, где рейсы приземляются и взлетают с пляжа.

Рейсы, о которых идет речь, должны быть запланированы на время отлива, который происходит дважды в день. Он открывает три взлетно-посадочные полосы, обозначенные деревянными столбами, которые обычно находятся под водой.

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