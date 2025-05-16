Европейцам и американцам нужно "идти дальше" и "задушить" российскую экономику, чтобы заставить Путина прекратить войну в Украине.

Европейские союзники Украины готовятся ввести дополнительные санкции против российского диктатора Владимира Путина после его неявки на долгожданные переговоры в Турции.

Как сообщило издание POLITICO, сегодня в Албании состоится встреча британского премьера Кира Стармера, французского и украинского президентов Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече они обсудят, как остановить войну в Украине.

Разговор на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, неформальной встрече лидеров континента, будет сосредоточен на резком ужесточении санкций против Москвы, сообщили изданию четыре европейских чиновника.

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Карательные пошлины на российский импорт находятся в стадии обсуждения, сообщили два европейских чиновника. Хотя Евросоюз ввел значительные санкции против Кремля еще в 2022 году, но воздержался от полного торгового эмбарго против РФ.

В преддверии переговоров в Стамбуле высокопоставленный чиновник Великобритании предупредил, что если они не увенчаются успехом, разговор, скорее всего, "будет вращаться вокруг санкций и того, как мы можем объединить страны, чтобы начать те более жесткие санкции, о которых упоминалось в субботу в Киеве".

"Президент Путин скрывается", - сказал помощник Макрона до того, как Кремль подтвердил, что их правитель не поедет в Турцию.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейцам и американцам нужно "пойти дальше" и "задушить" российскую экономику, чтобы заставить Путина прекратить войну против Украины.

"Мы должны быть готовы ввести разрушительные санкции, которые могут задушить российскую экономику раз и навсегда", - сказал он.

По словам чиновника ЕС, инициатива введения новых санкций вдохновлена ​​сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который предложил ввести 500-процентные пошлины на российский экспорт, если Путин не прекратит атаки на Украину. "Мы бы черпали вдохновение в масштабах" его предложения, сказал чиновник.

Переговоры в Стамбуле

Прямые переговоры между Киевом и Москвой начались с путаницы относительно того, кто будет присутствовать и встретится ли вообще кто-нибудь. Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но Путин отказался приехать и вместо этого отправил делегацию низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекал, что готов присоединиться к переговорам в Турции, но отказался после подтверждения отсутствия Путина. "Послушайте, ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - сказал американский президент.

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