Bloomberg: Мрачные надежды на мир в Украине угасают, все решит встреча Трампа и Путина

Пока на Капитолийском холме оживились разговоры о санкциях против РФ, сам Трамп осторожен в публичных высказываниях.

Надежды на прекращение боевых действий в Украине пошатнулись после того, как правитель РФ Владимир Путин не полетел в Стамбул и отправил на переговоры делегацию низшего уровня, пишет Bloomberg.

Между тем внимание мирового сообщества сместилось на инициативы, которые обсуждаются на Капитолийском холме, в частности о введении новых санкций для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Государственный секретарь Марко Рубио снизил ожидания относительно эффективности будущих переговоров в Стамбуле, заявив, что без личной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом надеяться на прорыв не стоит.

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Рубио, который сам отправляется в Стамбул в пятницу, не будет участвовать в основных переговорах. По его словам, США будет представлять другой официальный представитель, "на соответствующем уровне", поскольку Россия направляет лишь помощников низкого звена. Сам Рубио намерен провести отдельные встречи с украинскими дипломатами и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

После встречи глав МИД стран НАТО в Анталии Рубио сказал:

"Я, честно говоря, не верю, что мы достигнем прорыва здесь, пока президент Трамп не встретится с глазу на глаз с президентом Путиным и не определит свои намерения на будущее."

Его слова перекликаются с заявлениями Трампа, который ранее в четверг отметил, что "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с Путиным.

Европейские дипломаты, участвовавшие в переговорах НАТО, возложили вину за срыв диалога на Путина из-за отправки в Стамбул делегации низкого уровня. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, одобрил участие в переговорах делегации во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, назвав российское присутствие "фикцией".

Встречи в рамках НАТО позволили США и Европе сформировать общую позицию в отношении дальнейших действий в отношении Украины. Это произошло после ультиматума, который европейские лидеры выдвинули России в минувшие выходные с требованием прекратить огонь - инициативы, которую Трамп публично не поддержал.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после встречи с Рубио заявил, что США и Европа действуют согласованно:

"Мы все ориентированы на введение санкций, чтобы заставить Путина обратить внимание на вопросы экономики".

О санкциях не вспоминают

Сейчас ключевым вопросом является дата потенциальной встречи между Трампом и Путиным, а также решение президента США относительно нового пакета санкций против РФ. Рубио подчеркнул, что следующие шаги могут быть определены после завершения поездки Трампа на Ближний Восток. Пока ни он, ни Трамп не упоминали о санкциях в последние дни.

Сенатор Линдси Грэм предложил законопроект о жестких санкциях и тарифах против стран, закупающих российские энергоносители, в случае если Кремль не пойдет на серьезные мирные переговоры. Этот документ поддержали почти 80 сенаторов из обеих партий, что дает ему реальные шансы быть принятым.

Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер заявил, что ждет сигнала от администрации Трампа о готовности поддержать инициативу Грэма:

"Президент Путин не намерен идти к миру... Ему нужна мощная доза военной силы против него и мощная доза экономической реальности".

Москва, в свою очередь, не соглашается с американским предложением прекращения огня, которое предусматривает замораживание боевых действий на текущих позициях, признание Крыма российским и отмену санкций. Взамен Киеву предлагаются гарантии безопасности и разрешение на развитие собственной армии.

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, США также добавили пункт о возможном возобновлении консультаций в формате Совета НАТО-Россия - диалога, который фактически прекратился после вторжения России в 2022 году.

Нежелание Путина идти на компромисс частично объясняется тем, что армия РФ, хоть и медленно, но продолжает продвигаться в рамках затяжной войны. Тем временем Украина сталкивается с нехваткой вооружений и боеприпасов.

Переговоры в Турции: последние новости

Переговоры между Россией и Украиной в Турции должны были состояться 15 мая. Однако встреча так и не состоялась. Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что с 10 утра 16 мая представители страны-агрессора будут ждать делегацию Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации на переговорах. Возглавит ее министр обороны Украины Рустем Умеров. Представлять Украину будут, в частности, и первый заместитель Министра иностранных дел Сергей Кислица, а также заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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