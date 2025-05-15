Главой делегации будет министр обороны Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил делегацию Украины, которая появится на переговорах с РФ в Стамбуле. Ее состав отличается от того, о котором накануне сообщали СМИ.

Возглавит украинскую делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом говорится в указе Зеленского №306/2025, опубликованном на сайте президента.

Также в состав делегации вошли:

Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;

Александр Поклад – заместитель главы Службы безопасности Украины;

Олег Луговский – первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины;

Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;

Алексей Маловацкий – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

Александр Бевз – советник Руководителя Офиса Президента Украины.

Кроме того, этим указом Зеленский разрешил главе делегации Умерову вносить изменения в ее состав (по согласованию с президентом), а также привлекать для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

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Переговоры в Турции

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле планировались на 15 мая, однако сегодня их не было. Некоторые СМИ писали, что переговоры состоятся 16 мая, однако официального подтверждения еще не было.

Участие в прямых переговорах собирался принимать и президент Владимир Зеленский, при условии если на них появится российский диктатор Путин, который, к слову, и предложил возобновить переговоры. Как и ожидалось, Путин на поездку не решился.

Состав российской делегации тоже оказался слабым. В него не вошел ни один министр, а возглавит ее помощник Путина Владимир Мединский.

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