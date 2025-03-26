Еврокомиссия разработала план по управлению различными кризисами.

В Европе готовятся к разным кризисным сценариям, которые включают войну, стихийные бедствия, пандемию и природные катаклизмы. В связи с этим Еврокомиссия порекомендовала всем жителям ЕС запастись запасами еды и воды минимум на 72 часа, передает Politico.

Журналисты ознакомились с 17-страничным проектом "Стратегии Союза готовности", в котором описываются разные сценарии чрезвычайных ситуаций: от войны и кибератак до смертельных болезней и наводнений.

"В случае экстремальных сбоев начальный период является наиболее критичным", - сказано в документе.

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По словам журналистов, Европа в последние годы металась от одного кризиса к другому: от пандемии COVID-19 до полномасштабного вторжения России в Украину. Уточняется, что стихийные бедствия и финансовые потрясения также представляют собой постоянный риск для европейцев.

"Ни один из крупных кризисов прошлых лет не был изолированным или кратковременным", - пишут в документе.

Ожидается, что 26 марта исполнительный вице-президент Европейской комиссии Роксана Мынзату представит стратегию, целью которой является создание безопасного и устойчивого Евросоюза с возможностями, которые необходимы для предвидения и управления угрозами и опасностями, "независимо от их природы или происхождения".

План включает в себя предоставление странам ЕС рекомендаций по хранению основных материалов, кризисному планированию, доступности убежищ, мерам по обеспечению доступности критически важной территории и пространства.

Журналисты пишут, что в рамках подготовки к потенциальной войне, стратегия предлагает модель управления кризисами, взятую из стран Северной Европы, где задействовано все общество - от граждан до предприятий и правительств. План Еврокомиссии основан на предложениях по повышению готовности ЕС к войне и гражданской обороне:

"Угроза геополитического конфликта может исходить как в виртуальной сфере, так и в форме военных наступлений. Европа должна быть более подготовленной к кибератакам".

По данным издания, одним из ключевых предложений является создание "европейской системы оповещения" в сфере кибербезопасности, которая должна будет сделать более эффективным обнаружение киберугроз и улучшить ситуационную осведомленность.

Угроза войны в Европе

В Европе в последнее время нарастают опасения того, что Россия не остановится на Украине. Недавно немецкий историк Зенке Найтцель сделал тревожный прогноз, согласно которому лето 2025 года будет последним мирным в Европе. Он пояснил, что ситуация в сфере безопасности в мире изменилась из-за российского диктатора Владимира Путина и политики президента США Дональда Трампа.

В то же время, в Польше рассказали, сколько смогут продержаться в войне с РФ. По словам главы Бюро национальной безопасности Дариуша Луковски, страна сможет продержаться всего пару недель, а потом у нее закончатся боеприпасы.

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