Новые требования к рынку являются частью евроинтеграционных усилий Украины.

С 1 мая вступает в силу закон, обязывающий добавлять в бензин не менее 5% биоэтанола. В связи с этим основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин сделал для агентства УНИАН прогноз по ценам на бензин.

"С 1 мая сети, которые могут покупать нормальное топливо, будут его привозить из Европы. А все остальные будут покупать спирт и добавлять его к топливу. То есть, торговать "бодягой". Когда ты "бодяжишь", то получаешь дополнительный заработок, поэтому нельзя говорить об увеличении цены", - говорит специалист.

В то же время рассчитывать на снижение цен также не стоит. "Уменьшать цены также никто не будет, чтобы не показать, что у него кустарное производство. Все будут равняться на "ОККО" и на WOG, а они будут держать планку, какая она есть", - добавляет Дмитрий Леушкин.

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Биоэтанол - справка УНИАН

Биоэтанол является обычным этанолом, который получают в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива.

Значительная доля мирового производства биоэтанола приходится на Бразилию и на США. В Бразилии этанол производят преимущественно из сахарного тростника, а в Соединенных Штатах - из кукурузы.

По словам специалистов, производить этанол из тростника является более экономически выгодным, чем из кукурузы. Отметим также, что сырьем для производства биоэтанола могут быть маниок, картофель, сахарная свекла, ячмень и другие сельскохозяйственные культуры.

Ключевая причина добавления биоэтанола к бензину - забота об экологии. Дело в том, что биоэтанол при сгорании выделяет меньше вредных веществ.

Украина пошла на добавление биоэтанола также из-за евроинтеграционных обязательств и для снижения энергозависимости. Добавляя спирт к бензину, страна планирует уменьшить импорт нефтепродуктов.

Напомним, ранее специалисты уже делали прогноз по ценам на бензин в последний месяц весны. По словам аналитика консалтинговой компании "Нефтерынок" Александра Сиренко, цены на АЗС в мае будут снижаться.

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