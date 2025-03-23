Нападение России на Литву возможно уже этой осенью. Об этом военный эксперт, историк, профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель рассказал в интервью немецкому изданию BILD.
Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Владимира Путина, а также из-за политики президента США Дональда Трампа.
"Мы видим, что Россия анонсировала масштабные учения в Беларуси. Мы видим сильный страх в странах Балтии, что во время этих учений российские войска могут пересечь границу. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание ослабевает", - отметил историк.
Он назвал несколько факторов, от которых зависит, будет ли война в Европе, в частности "от того, как в целом отреагирует НАТО, какую роль играет Трамп, какую роль играют европейцы, будет ли достигнут мир в Украине в любом виде". По его мнению, Путин не станет нападать на другие европейские страны, пока он воюет в Украине.
В то же время Найтцель заявил, что Германия не готова к такому развитию событий, но речь идет не только о деньгах, но и о реформе армии. Он отметил, что реформы происходили, но они "в результате зашли в тупик", поэтому следующий канцлер должен серьезно взяться за реформирование вооруженных сил.
"Потому что реформа Бундесвера не была проектом всего кабинета министров, а лишь проектом отдельных министров, которые не решались перевернуть Бундесвер с головы на ноги... Канцлер, если им станет Мерц, должен сказать, что это наш правительственный проект, это сейчас наш приоритет! Министр транспорта, министр труда, министр строительства также должны участвовать в этом. Ведь Бундесвер - это неотъемлемая часть инфраструктуры", - подчеркнул профессор.
Он говорит, что самой большой проблемой являются боеприпасы: с 1990 года, говорит, их закупали столько, сколько нужно для учений, но не для войны:
"Даже во время холодной войны именно боеприпасы были слабым местом. Топлива хватало, солдат хватало, были готовы планы мобилизации. Но чаще всего боеприпасов было лишь на 7-10 дней".
Историк добавил, что к категории боеприпасов включил бы и ударные беспилотники, которые также в дефиците.
По мнению Найтцеля, проблемой станет и разведка, "если США прекратят разведывательную поддержку".
"У нас слишком мало спутников... Нам также нужна более мощная противовоздушная оборона: как защититься от ракет, вертолетов, самолетов?" - подчеркнул эксперт.
Также он выразил надежду на то, что европейцы справятся, если США не придет на помощь в случае войны, хотя до этого европейцы всегда надеялись на американцев.
"Вспомните войну в Косово: 75% авиаударов наносили США. В Ираке, Афганистане европейцы были, собственно говоря, лишь вспомогательными войсками. А когда США ушли, европейцы тоже ушли, хотя у нас в ЕС 500 миллионов граждан. Мы всегда были в тени США", - подчеркнул Найтцель.
В то же время Найтцель говорит, что "демократии способны на многое", ведь в НАТО остаются другие сильные страны:
"Канада остается в альянсе. Есть обнадеживающие сигналы из Парижа, Лондона, теперь и из Берлина, что, возможно, мы, европейцы, наконец научимся ходить сами".
Ситуация с безопасностью в Европе: последние новости
Как ранее сообщал УНИАН, Польша планирует заминировать границы с Россией и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит". Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда рассказал, что у Польши "нет другого выхода", ведь ситуация на польско-белорусской и польско-российской границах является серьезной.
Вслед за Польшей о таком намерении заявили и в Литве. Министр обороны страны Довиле Шакалене сообщила, что "была инициирована дискуссия по обновлению и расширению концепции контрмобильности - на основе польского примера северо-восточный фланговый вал можно было бы укрепить несколькими слоями укреплений, включая, но не ограничиваясь, противопехотными и противотанковыми минами".
Также стало известно, что Польша и три страны Балтии выходят из договора о запрете противопехотных мин. Министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы рекомендуют денонсировать Оттавскую конвенцию из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, в частности ростом угрозы против государств-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью.