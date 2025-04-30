В украинский прокат фильм выйдет 22 мая 2025 года.

Вышел украинский триллер кулинарной драмы "Кухня" (La Cocina) с номинанткой на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, обладательницей приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль Руни Марой ("Девушка с татуировкой дракона", "Кэрол", "Она", "Аллея кошмаров") в главной роли.

По сюжету фильма, в самом сердце большого ресторана на Манхэттене бушуют личные и профессиональные страсти. Педро – мечтательный и бунтующий повар из Мексики, который вынужден работать нелегально, пока не решит проблемы с документами (его роль сыграл мексиканский актер Рауль Брионес). Он влюблен в американскую официантку Джулию, но ей совсем не до любви. Когда из кассы заведения исчезают деньги, все подозрения падают именно на работников-мигрантов. Чем ближе к обеденному ажиотажу, тем сильнее ситуация на кухне обостряется.

Режиссер фильма Алонсо Руиспаласиос – призер международных кинофестивалей в Берлине, Сан-Себастьяне и Одессе. "Кухня" основана на пьесе британского драматурга Арнольда Вескера 1957 года, но адаптирована к современным реалиям. Руиспаласиос прочитал эту книгу впервые в свои студенческие годы, работая посудомойщиком и официантом в ресторане, что придало фильму особую аутентичность.

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Операторская работа Хуана Пабло Рамиреса включает захватывающие длинные планы, которые передают хаос кухни во время обеденного пика. Особого внимания заслуживает 12-минутный непрерывный план, показывающий неистовый темп работы ресторана.

Мировая премьера картины состоялась на Берлинском международном кинофестивале, и критики высоко оценили ее.

The Hollywood Reporter характеризует фильм как "взрывной рассказ об иммигрантах, работающих в ресторанах, преследуя американскую мечту". Variety называет Руиспаласиоса "одним из самых оригинальных и интересных талантов в кинопроизводстве Мексики", Little White Lies отмечает, что "сложные отношения персонажей и чрезвычайно напряженные сцены на кухне делают просмотр настолько увлекательным, что 140 минут пролетают незаметно", а Deadline пишет, что "Кухня" – это "сериал "Медведь" на стероидах".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 85% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,4 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

Как сообщила пресс-служба "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм выйдет 22 мая 2025 года.

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