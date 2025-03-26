Многих типов боеприпасов хватит только на пять дней войны.

В случае войны с Россией Польша сможет продержаться всего одну-две недели, а потом у нее закончатся боеприпасы. Как пишет RMF24, об этом заявил глава Бюро национальной безопасности генерал Дариуш Луковски в эфире Polsat News.

Так, отвечая на впрос о том, правда ли, что у Польши есть запас боеприпасов только на пять дней войны, он отметил, что это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь.

"Это возможно во многих областях, для многих типов боеприпасов, но нельзя сказать, что у нас одинаковая ситуация по всем типам средств", - отметил он.

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По его словам, в польской армии имеется смесь старой и новой техники, а нехватка боеприпасов в основном касается устаревшей техники.

Отвечая на вопрос, как долго Польша сможет обороняться, прежде чем прибудет помощь от союзников, он ответил, что все зависит от ситуации, однако вряд ли этот срок составит больше двух недель.

"Я думаю, в зависимости от того, как будет вестись эта борьба, эта оборона может осуществляться в течение недели или двух при сегодняшних уровнях запасов", — сказал он.

В то же время он отметил, что Польша "наращивает потенциал день за днем".

"Мы надеемся, что за эти два-три года (...) мы восстановим свой потенциал настолько, что сможем реально противостоять возможной агрессии со стороны России", - признал он.

Война России и НАТО - прогнозы

Ранее президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что его страна готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года.

Также глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия готовится испытать на прочность единство Запада, особенно в контексте пятой статьи о коллективной обороне НАТО.

А военный эксперт, историк Зенке Найтцель считает, что нападение России на Литву возможно уже этой осенью.

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