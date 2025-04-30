В Украине отреагировали на российские заявления о так называемом "перемирии" ради военного парада в Москве 9 мая.

Россия должна сначала согласиться на реальное прекращение огня минимум на 30 суток, чтобы говорить о возможности начала переговоров о прекращении войны. Об этом сообщил в Telegram министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к "мирному популизму" или кратковременному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая", - подчеркнул он.

В частности, по словам Сибиги, Россия может продемонстрировать настоящую готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней.

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"Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы", - подчеркнул глава МИД Украины.

Министр считает, что России пора перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня.

"Когда прекратится огонь, могут начаться переговоры - в любом формате, который принесет мир", - сообщил министр.

Реакция Украины на "трехдневное перемирие" Путина

Как сообщал УНИАН, 28 апреля инициатор войны против Украины, российский диктатор Владимир Путин заявил о "трехдневном перемирии" в период 8-11 мая в связи с празднованием 80-летия победы в советско-германской войне.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что Путин захотел "трехдневного перемирия" только потому, что боится атаки украинских дронов.

В то же время, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что предложение о "перемирии" на 9 мая является началом прямых переговоров без предварительных условий.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ должна сначала достичь начальных целей в войне против Украины, но Россия якобы предпочитает "мирное достижение" этих целей, и "Путин остается открытым для мирного урегулирования".

Как подчеркнул главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского высшего руководства о готовности к прекращению огня на майские праздники, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредоточив основные усилия на Покровском направлении. Оккупанты стремятся зайти на Днепропетровщину.

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