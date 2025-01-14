Европейские чиновники избегают описывать российскую диверсионную кампанию как войну, чтобы избежать необходимости ответных действий.

Россия все чаще прибегает к диверсиям в Европе, совершая все более открытые нападения на инфраструктуру западных стран. Однако Запад прибегает к эвфемизмам и боится прямого признания того, что действия Путина – это фактически открытая война. Об этом пишет в статье для The Atlantic Филлипс Пейсон О'Брайен - профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии.

Так, в прошлом месяце был перерезан подводный силовой кабель Estlink 2, который соединяет Эстонию с Финляндией. Вскоре после саботажа Estlink 2 финские власти захватили нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга, Россия, в Египет, которое было напичкано передовым оборудованием для наблюдения. Финские власти пришли к выводу, что Eagle S протащил свой якорь по дну Балтийского моря на "десятки километров", пытаясь прорвать линию Estlink 2.

"Очевидно, что перерезание линии электропередач - менее явная форма агрессии, чем полномасштабное вторжение, которое Путин начал в Украине. Однако общая тема заключается в том, что Россия применяет силу, чтобы подорвать независимость признанной страны и ее способность сопротивляться", - отмечает эксперт.

Видео дня

Есть и множество других случаев диверсий по всему европейскому континенту на стратегически важных объектах — заводах по производству боеприпасов, важнейших железнодорожных линиях — а т.акже складах и торговых центрах.

Следователи полагают, что за атаками стоит Россия. Однако европейские чиновники, похоже, боятся признать, что происходит, отказываясь использовать слово "война" для характеристики действий Москвы за пределами Украины, отмечает эксперт.

"Различные эвфемизмы служат разным целям. Путин предпочитает специальные военные операции, потому что он не хочет публично признавать, что ведет жестокую войну с украинцами. Многие в Европе избегают описывать российскую диверсионную кампанию за пределами Украины как войну, потому что они предпочли бы не делать ничего в ответ", - подчеркивает он.

Однако европейским чиновникам было бы лучше честно признать реальность, пишет О'Брайен:

"Сочетание агрессии Путина и безразличия Трампа должно стать для Европы возможностью взять на себя ответственность за собственную оборону. Первый важный шаг в этом осознании — признать то, что уже происходит: назвать войну войной".

Европа и Россия

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, кговоря о ситуации в Европе, отметил, что она не находится в состоянии войны, но и не находится в состоянии мира. РФ усиливает свою дестабилизационную кампанию против стран Запада.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что до 100 кибератак и диверсий в Европе могут быть связаны с РФ. Чиновиники согласны с тем, что Россия ведет гибридную войну против Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: