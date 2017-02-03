"Это что, Россия начала проводить демаркацию границы?": Лукашенко предупредил Москву о возможном серьезном конфликте
Введение пограничных зон между Россией и Белорусью без предварительных переговоров может привести к серьезному конфликту.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
Он отметил, что обустройство границы можно проводить только после демаркации, требующей переговоров.
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"Знаете, что очень плохо? Насколько меня информировали, есть привязка к конкретным каким-то точкам, некие реферные точки выстроены. Встает вопрос — это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Это же переговорный процесс. Это же может вылиться в серьезный конфликт. Вы же не договорились, как будет на карте проходить, на местности, только после этого надо устанавливать какие-то знаки и точки", - подчеркнул Лукашенко.
"Вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Поэтому я не думаю, что россияне на это решатся, это уже серьезный конфликт", — сказал президент Беларуси.
О решении России установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью стало известно 1 февраля.
Представитель МИД Беларуси Мария Ваньшина заявила, что Россия не предупредила республику о своем решении установить пограничную зону.