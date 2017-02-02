МИД Беларуси отреагировал на создание пограничной зоны: Россия не предупреждала

Об этом заявила журналистам заместитель начальника управления информации - начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина, передает Белта.

"Думаю, не стоит сейчас драматизировать ситуацию. Мы анализируем данный документ", - заявила она.

При этом дипломат выделила два важных аспекта.

"Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления", - подчеркнула представитель белорусского МИД.

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По ее словам, это не первый подобный случай. Похожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России.

"Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - отметила Ваньшина.

"Хотелось бы особо подчеркнуть, что в этом случае инициатива исходит не от белорусской стороны", - добавила она.

Напомним, 1 февраля глава ФСБ России Александр Бортников приказал ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы.