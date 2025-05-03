Валентин Лещинский признался, что у него напряженные отношения с экс-супругой.

В этом году Украину на "Евровидении-2025", первый полуфинал которого состоится уже 13 мая, представит группа Ziferblat. Участниками коллектива являются братья Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков. Музыканты часто рассказывают о своем творчестве, но об их личной жизни сложно что-то услышать.

Однако на этот раз в интервью для Рамины Эсхакзай Валентин откровенно рассказал о своих детях и признался, что не общается с ними уже длительное время. Гитарист примерно восемь лет состоял в отношениях с экс-супругой Кристиной, которая родила ему двоих детей. Познакомилась пара после окончания школы, когда Лещинскому было 17 лет, а его избраннице - 22.

Долгое время они строили отношения на расстоянии из-за жизни в разных городах - Одессе и Киеве. Но со временем они начали жить вместе в столице. Супруги столкнулись с кризисом в браке, у них были конфликты, которых со временем становилось все больше.

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Через пять лет совместной жизни артист и Кристина впервые стали родителями - у них родилась дочь Луна. По его словам, избранница не была готова к пополнению в семье, поэтому часто именно он большинство времени проводил с девочкой.

"Кристина не очень была готова к рождению детей: ментально и физически. В какой-то момент я с ребенком был большую часть времени один", - рассказал Валентин.

Сейчас Луне уже пять лет. После начала полномасштабного вторжения у супругов родился сын, но его, говорит музыкант, он никогда не видел вживую. Мальчик родился во Франции, куда его беременная жена уехала в 2022 году. Сейчас дети живут в Одессе с родителями Кристины.

Лещинский неоднократно выступал инициатором развода, однако девушка была против этого. Наконец во время большой войны она сама подала на разрыв брака с экс-возлюбленным.

"Пока она там (за границей - УНИАН) была, общение происходило в формате переписки. Я очень устал за эти годы. Нормального диалога не было, он всегда заканчивался конфликтами. И, соответственно, я снова предложил развестись, на что снова было "нет". В конце концов мы перестали общаться, и она сама подала на развод", - вспомнил звезда.

Сейчас он не общается с детьми. Причиной этому стал запрет Кристины. Она сказала, что не хочет, чтобы отец с ними виделся.

"Конечно, в этой ситуации есть и моя вина - 50 на 50. Я тоже, могу признать, не был готов к рождению детей. Тем более я не был готов к ситуации, что нужно самому быть с ребенком. Это меня сильно подкосило. И все это на фоне личных конфликтов с ней... Да, я мог бы быть более выносливым, но, с другой стороны, я терпел много лет. И мне казалось, что все может измениться", - поделился Лещинский.

Участник группы Ziferblat добавил, что уже около трех лет он не общается с бывшей. Их коммуникация происходит через других людей. Ее родители также не позволяют ему видеться с детьми. Эта ситуация очень болезненна для Валентина, но пока он не знает, как ее решить.

"Я постоянно об этом жалею. Это такая ситуация, которую нужно решать, потому что одного ребенка я не видел совсем, другого воспитывал до двух лет. Я думаю, дочь меня еще помнит. А вот сын - он меня не знает. Это печально, так не должно быть. Потому что я сам рос без отца. Но мой отец был, так или иначе. Он нечасто с нами встречался, но был. А есть дети у которых папы не было вообще. И потом у них появляется эта глубокая обида", - подытожил гитарист.

Напомним, ранее группа Ziferblat удивила суммой расходов на участие в "Евровидении-2025". Исполнители раскрыли, кто спонсирует их выступление на шоу и тратили ли они свои средства для поездки в Базель. Артисты говорят, что по сравнению с другими странами их расходы довольно небольшие, потому что они экономят.

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