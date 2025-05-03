В частности, в издании рассказали, что должен сделать президент США, чтобы достичь мира в Украине.

Несмотря на то, что существует небольшой шанс того, что Россия начнет наступление на страны Европы, Москва уже организует трансграничные убийства, кибервмешательство, саботаж и другие виды насилия, которые не являются полномасштабной военной атакой. Как пишет Financial Times, такие действия, скорее всего, будут происходить чаще, в результате чего будет увеличиваться угроза эскалации.

"Хуже того, любое дальнейшее продвижение России на запад будет происходить в условиях конфронтации, а не альянса с западноевропейскими демократиями - и в опасном контексте ухода США из Европы", - пишут в издании.

Поэтому при таких обстоятельствах, как говорится в материале, точные условия любого соглашения о прекращении огня в Украине имеют большое значение. В FT считают, что в рамках этого соглашения лучшие условия для Украины уже не обсуждаются, в частности членство в НАТО является несбыточной мечтой, а также нет готовой замены гарантиям безопасности, которые бы дали такой статус.

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"Но, по крайней мере, все еще можно предложить "лучший худший вариант", а именно тот, который позволит избежать формального признания изменений границ Украины, осуществленных Россией. Многое зависит от того, согласится ли администрация Трампа на этот сценарий, или на тот, который будет иметь гораздо худшие последствия для европейцев и мирового порядка", - анализируют в издании.

В FT подчеркнули, что возможность того, что Украине придется потерять Крым и другие оккупированные части ее территории в течение неопределенного периода времени, очень высока. Это объясняется тем, что в конце президентского срока Джо Байдена уже было понятно, что американская военная помощь Украине подходит к концу.

"С этими поставками Киев имел шанс вернуть оккупированную территорию, без них шансы резко уменьшаются. И европейцы пока не в состоянии покрыть любые пробелы, хотя они работают над тем, чтобы изменить эту ситуацию", - добавляют в материале.

В то же время в FT подчеркнули, что лучшим решением Трампа было бы положиться на опыт стран Балтии и Западной Германии времен холодной войны.

"Хотя страны Балтии стали независимыми после Первой мировой войны, Москва оккупировала их и превратила в часть Советского Союза во время Второй мировой войны. Однако Вашингтон никогда не признавал этой оккупации. Так же, хотя после Второй мировой войны Германия была разделена более 40 лет, ни американцы, ни западные немцы официально не признали Восточную Германию. Зато в другом прецеденте, имеющем потенциальное значение для Украины, они заявили в ряде договоров, что единая немецкая нация продолжает существовать - просто временно разделена на два государства", - объяснили в материале.

Таким образом эти договоры позволить двум Германиям создать дипломатические отношения, однако в Западной Германии утверждали, что это были внутригерманские, а не внешние отношения.

"Такое искусное маневрирование держало двери открытыми для лучших дней в будущем, которые наступили в 1980-х годах, когда советским лидером стал Михаил Горбачев. Украине также следует позволить надеяться на лучшее будущее", - считают журналисты.

В FT подытожили, что именно в таком контексте становится понятным значение потенциального украинского мирного соглашения, которое позволит избежать официального признания США оккупированных территорий частью РФ и даст Киеву шанс бороться или отвоевать свою землю в другие времена.

"В идеале, такое соглашение также предусматривало бы размещение войск коалиции желающих членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны, а не к какому-то соглашению, которое предусматривает, что США формализуют аннексию Крыма и, возможно, других территорий Россией", - подчеркивают в материале.

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Ранее издание The Times писало, что у Трампа кардинально изменят подход к переговорам по Украине. В частности в Госдепартаменте США заявили, что "методология вклада" США в переговоры по Украине изменится, а именно - больше американцы не будут посредниками.

"Мы, безусловно, по-прежнему привержены этому и будем помогать и делать все, что можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками на встречах", - подчеркнула представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

В то же время в Foreign Policy отмечали, что для достижения мира в Украине Трамп должен понять, какой вред уже нанес. По словам экспертов, президент США действовал так, будто это Украина "была краткосрочной проблемой, а Россия - долгосрочной возможностью".

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