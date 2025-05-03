Американским компаниям очень трудно соперничать с китайскими автопроизводителями.

Автосалон в Шанхае в 2025 году подтвердил намерение Китая стать мировым лидером в автоиндустрии. На мероприятии было представлено большое количество футуристичных моделей с передовыми технологиями, которые опережают конкурентов.

В CNN выяснили, готовы ли США к борьбе за лидерство в автоиндустрии с Китаем. Как оказалось, бороться с китайским авангардом электромобилей не так и просто.

Что Китай показал миру

Отмечается, что огромная выставка в финансовой столице Китая, которая занимала площадь более 60 футбольных полей, стала впечатляющей площадкой для производителей со всего мира. Тем не менее большую часть экспонатов составили именно китайские автомобили.

Видео дня

Внимание посетителей автосалона, в частности, привлек новый электрический спорткар BYD Denza Z, который Вольфганг Эггер, бывший дизайнер Audi и Lamborghini, сейчас руководящий дизайном BYD, назвал "свидетельством чистого эмоционального дизайна". Это модель с агрессивным дизайном, которая ориентирована на поездки по гоночному треку.

В издании поделились, что в другом зале техногигант Xiaomi демонстрировал свои новинки, а компания Nio показала публике, как их электрический седан премиум-класса ET9 качается под музыку, демонстрируя свою инновационную подвеску.

Невероятные темпы развития китайской автоиндустрии

Журналисты напомнили, что еще около 15 лет назад китайские автопроизводители считались производителями неуклюжих подделок. Теперь же они вышли на передовые позиции в индустрии, а также задают стандарты для других производителей электромобилей.

В издании подчеркнули, что в прошлом году BYD обошел американскую компанию Tesla по продажам своих автомобилей на мировом рынке. Автопроизводителю даже удалось превзойти показатели продаж Volkswagen в Китае, который долгие годы оставался лидером в этой стране.

Китайские потребители за последние годы стали чаще покупать отечественные автомобили. В издании рассказали, что в 2024 году Китай контролировал более 60 % быстрорастущего мирового рынка электромобилей.

Торговая война президента США Дональда Трампа накладывает большой отпечаток на экспортные стратегии мировых автопроизводителей, но китайские компании уже определили для себя оптимальную стратегию, которая исключает американский рынок, а также позволяет избежать потери доходов.

Пока Трамп пытается возродить автомобильную промышленность в США, Китай доминирует в сегменте электромобилей, добавили в издании. Более того, огромная конкуренция на внутреннем рынке только способствует развитию среди китайских компаний в борьбе за покупателей.

В издании отметили, что китайские автопроизводители стремятся превзойти друг друга в технологиях и соотношении цена/качество. В это же время они увеличивают свое присутствие на иностранных рынках, включая европейские страны.

В издании напомнили, что в марте BYD представил аккумуляторную батарею, которая всего за пять минут может обеспечить электромобилю запас хода в 400 км. Это значительно быстрее, чем зарядка батарей Tesla, чья скорость ранее считалась технологическим чудом.

Тем не менее китайские автогиганты хотят превзойти даже этот показатель. Например, накануне автосалона в Шанхае компания CATL заявила, что уже может предложить аккумуляторную батарею, которой достаточно пяти минут зарядки, чтобы увеличить запас хода электрокара на 515 км.

В это же время технологические компании Huawei и Momenta продвигают свои новейшие технологии автономного вождения после того, как в BYD в начале 2025 года пообещади внедрить свою систему помощи водителю "God's Eye" в многие свои модели, включая бюджетные автомобили стоимостью около 10 000 долларов.

Аналитики рассказали журналистам, что правительство Китая даже слегка замедляет процесс развития технологий в автоиндустрии. Например, для отечественных автопроизводителей начали действовать строгие ограничения в маркетинге и тестировании функций помощи водителю после смертельной аварии, произошедшей в марте с участием электромобиля Xiaomi.

"Мы сидим на заднем сиденье, а там подогрев сидений, голосовое управление, звездное небо на потолке до самой спины, много места для ног. И (мы смотрим на цену) и спрашиваем, сколько это стоит в долларах? И мы узнаем, что это около 28 000 долларов, а базовую комплектацию можно купить за 20 000 долларов - это своего рода шок", - сказал в разговоре с журналистами один американский бизнесмен, посетивший автошоу.

Скорость развития китайского автопрома ошеломила даже иностранных автопроизводителей, имеющих глубокие корни в стране. Среди них японский автопроизводитель Nissan, который вернулся в страну после перерыва, вызванного пандемией COVID-19.

"Мы вернулись после того, как страна вновь открылась... Мы сразу же поняли: "Ого, Китай так сильно изменился". Я работал в Китае много лет и знал, что здесь все происходит быстрее, чем в других странах, но я не ожидал, что настолько быстро - это действительно превзошло наши ожидания", - сказал журналистам на автосалоне Стивен Ма, возглавляющий китайский бизнес компании Nissan.

Смогли ли США и Канада замедлить развитие китайской автоиндустрии

В издании напомнили, что еще в 2024 году США и Канада ввели 100% пошлины на китайские электромобили, чтобы замедлить экспансию китайских моделей. В Европейском Союзе же решили увеличить пошлины до 45%, но даже это не стало препятствием для китайских электрокаров.

Журналисты отметили, что в первом квартале 2025 года китайские компании экспортировали 441 000 своих электромобилей и гибридов. Это на 40% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Из-за таких быстрых темпов развития китайской промышленности мировым автопроизводителям пришлось менять свои стратегии. Например, немецкая компания Volkswagen решила разрабатывать больше отдельных моделей для китайского рынка, а также выпускать больше автомобилей внутри страны, поделились в издании.

"Это означает больше локальных разработок, новые технологические партнерства и большую скорость внедрения. В то же время мы ускоряем наше электрическое наступление, предлагая дополнительные продукты для новых сегментов", - сказал журналистам генеральный директор Volkswagen Group China Ральф Брандштеттер в прошлом месяце.

В издании напомнили, что за последние годы китайские компании заключили большое количество различных партнерских соглашений с мировыми автопроизводителями. В частности, Volkswagen в 2023 году решил инвестировать в 700 миллионов долларов в XPeng, европейский автоконцерн Stellantis запустил предприятие по продаже бюджетных электромобилей Leapmotor, а Toyota сотрудничает с китайскими компаниями Momenta и BYD.

Что остается делать американским автопроизводителям

Журналисты добавили, что торговая война США и Китая заставила американских автопроизводителей в спешном порядке переводить части цепочек поставок из Китая.

Финансовый директор Ford на китайском рынке Райан Андерсон заявил в беседе с журналистами, что компания привезла как можно больше своих моделей в Китай, пока пошлины Трампа не начали действовать. По его словам, присутствие автопроизводителя на китайском рынке увеличится только после отмены огромных пошлин.

Джеймс Пенг, соучредитель и генеральный директор Pony.AI, китайской компании по автономному вождению с корнями в Кремниевой долине, рассказал журналистам, что считает маловероятным, что чипы американской компании Nvidia, на которые она полагается, попадут под экспортный контроль. Тем не менее компания уже ищет запасные варианты и альтернативы.

В издании считают, что торговая война между США и Китаем может сильно изменить автомобильную промышленность этих стран. Тем не менее пока трудно определить, пойдет ли это на пользу американским компаниям, часть из которых полагалась на китайские компоненты.

По мнению аналитиков, пока китайские компании ориентируются на развитие электромобилей, американские автопроизводители могут сосредоточиться на выпуске традиционных автомобилей с ДВС. В противном случае для американских компаний могут наступить тяжелые времена.

Какой автомобиль стал самым популярным в Европе в 2025 году

Ранее портал Focus2Move назвал самые популярные новые автомобили в Европе в первом квартале 2025 года. Лидером стала французская модель Renault Clio. За три месяца производитель продал 72 223 таких автомобиля.

Второе и третье места по продажам заняли Dacia Sandero и Dacia Duster соответственно.

Вас также могут заинтересовать новости: