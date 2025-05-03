Уникальное противоядие оказалось эффективным для 13 из 19 видов змей.

Ученые взяли кровь мужчины, который почти 18 лет вкалывал себе яд смертоносных змей, чтобы создать противоядие широкого спектра действия.

Как пишет Би-би-си, в 2017 году иммунолог Джейкоб Гленвилл увидел историю об американце Тиме Фриде, который в попытке выработать иммунитет от змеиного яда, подвергал себя укусам смертоносных змей. За это время мужчина, который очень любил этих животных, пережил 200 укусов змей и еще 500 раз вколол себе змеиный яд сам.

"Если у кого-то в мире выработались антитела широкого спектра, то это лучший кандидат, так что я связался с ним. Во время первого разговора я сказал: "Это может звучать странно, но я бы хотел заполучить немного вашей крови"", - вспоминает Гленвилл.

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Фриде согласился: "Наконец-то, я ждал этого звонка!", - пересказал Гленвилл ответ мужчины.

Проблема в том, как отметило издание, что ученым никак не удается создать универсальное противоядие, поскольку токсины отличаются от змеи к змеи, даже внутри одного вида.

Группа исследователей, в которую входил и Гленвилл, искала нейтрализующие антитела широкого спектра действия, которые могли бы предоставить более универсальную защиту при змеиных укусах.

Они выбрали 19 видов, которые Всемирная организация здравоохранения отнесла к числу самых смертоносных змей на Земле.

В крови Фриде ученые идентифицировали два вида антител широкого спектра, которые таргетируют два класса нейротоксинов. Они добавили вещество, которое таргетирует третий класс, и создали противоядие.

Противоядие оказалось эффективным для 13 из 19 видов змей: лабораторные мыши, которым ввели смертельную дозу яда, выжили. Против оставшихся шести видов у мышей выработался частичный иммунитет.

Гленвилл сообщил, что настолько широкой защиты до сих пор ничто не предоставляло. Он полагает, что созданное противоядие действует против яда большой группы аспидовых змей, от которого до сих пор вообще не было спасения.

Второе семейство смертельно ядовитых змей - это гадюки. Если яд аспидовых полагается на нейротоксины, то яд гадюковых - на гемотоксины. Всего в змеином яде около 10 классов токсинов.

"В ближайшие 10-15 лет у нас будет эффективное средство от всех этих классов токсинов", - предположил профессор Питер Квон из университета Колумбия, который принимал участие в исследовании.

"Антитела Тима, действительно, экстраординарные: он научил свою иммунную систему опознавать широкий класс токсинов", - прокомментировал Квон.

"В итоге исследователи надеются создать либо одно универсальное противоядие, либо два - одно для укусов аспидовых змей, другое - для гадюковых", - написало издание.

Укусы змей

Укусы ядовитых змей приводят к 140 тыс. смертей в год и более чем 400 тыс. случаев ампутаций и инвалидности.

28 апреля президент Украинского герпетологического общества Александр Зиненко рассказал, опасны ли змеи на Киевщине и когда уменьшится их активность.

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